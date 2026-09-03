Il Commissario Rex, stasera su Rai 2: trama del finale di stagione

Questa sera, giovedì 3 settembre, torna in prima serata su Rai 2 l'appuntamento con Il Commissario Rex, la storica serie poliziesca con protagonista l'inseparabile cane poliziotto. Al centro del finale di stagione ci sarà un caso particolarmente delicato per Max Steiner e Rex, che si ritroveranno a fare i conti con un mistero legato al passato. L'episodio, intitolato Fantasmi dal passato, porterà infatti alla luce una vecchia indagine destinata a intrecciarsi con un nuovo e inquietante omicidio.

Il Commissario Rex, anticipazioni Fantasmi dal passato: la trama

La nuova indagine prende il via da un omicidio che presenta sorprendenti somiglianze con un caso avvenuto molti anni prima. Max riconosce alcuni particolari della scena del crimine e si rende presto conto che la coincidenza è tutt'altro che casuale.

C'è però un elemento che rende il caso ancora più misterioso: il responsabile del vecchio delitto si trova ancora in carcere. Inoltre, alcuni dettagli dell'indagine originale non erano mai stati resi pubblici e il relativo fascicolo è stato secretato. Come è possibile, quindi, che il nuovo assassino conosca così bene le modalità del vecchio crimine?

Il cast de il commissario Rex

Max decide di approfondire il caso e torna a esaminare una vicenda che sembrava ormai appartenere al passato. L'indagine lo porta a confrontarsi con persone e informazioni legate al vecchio caso, mentre emergono nuovi interrogativi sulla ricostruzione di quanto accaduto allora.

Il sospetto è che qualcuno possa aver avuto accesso a informazioni riservate e che la risposta possa trovarsi proprio nell'ambiente investigativo. Max e Rex dovranno quindi muoversi con cautela per capire quale legame esista tra il vecchio e il nuovo omicidio e scoprire chi si nasconde dietro questa inquietante serie di coincidenze.

Cast e durata del nuovo episodio del Commissario Rex

Nel cast della nuova stagione troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer interpreta il medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard. L'episodio ha una durata di circa 90 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando Rai 2 lascerà spazio a tre episodi della seconda stagione della serie N.C.I.S. Origins.