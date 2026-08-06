Il Commissario Rex, stasera su Rai 2: trama e durata dell’episodio del 6 agosto

Il Commissario Rex torna su Rai 2 con un nuovo episodio: la trama, la durata e tutti i dettagli dell'indagine di Max e Rex dopo il misterioso omicidio della direttrice della Biblioteca Nazionale Austriaca.

Torna in prima visione su Rai 2 Il Commissario Rex con il terzo episodio dell'undicesima stagione. Nella puntata in onda giovedì 6 agosto, il celebre cane poliziotto affianca il commissario Max Steiner in una nuova indagine ambientata nella Biblioteca Nazionale viennese. Ecco la trama, il cast e la durata dell'episodio.

Quello in onda questa sera è il reboot di Kommissar Rex, la serie nata nel 1994 e diventata, nel corso degli anni, uno dei più grandi cult televisivi degli anni '90. La produzione austriaca ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, affermandosi in oltre 120 Paesi.

Nel corso degli anni, il celebre franchise ha dato vita a numerose versioni e produzioni. Tra queste, la serie italiana, ambientata a Roma e sviluppata nell'arco di sette stagioni, la canadese Hudson & Rex, tuttora in onda, oltre ad alcune produzioni polacche e slovacche.

Il cast de il commissario Rex

Trama, cast e durata dell'episodio del 30 luglio

Durante l'inaugurazione della nuova Wunderkammer nella prestigiosa Biblioteca Nazionale Austriaca, la direttrice Luise Prechtl muore precipitando da un balcone del Salone di Stato. Quello che sembra un tragico incidente si rivela presto un omicidio studiato nei minimi dettagli. I detective Max Koch e Felix Burger iniziano a indagare tra finanziatori, collaboratori e ospiti dell'evento, scoprendo una rete di segreti e verità nascoste.

Ogni testimonianza apre nuovi interrogativi, mentre Rex, con il suo straordinario fiuto, conduce gli investigatori nei misteriosi sotterranei della biblioteca. Tra antiche catacombe e oscuri misteri, la squadra scopre che Luise Prechtl potrebbe non essere l'unica vittima dell'assassino.

Nel cast troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer interpreta il medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard. L'episodio ha una durata di circa 90 minuti e terminerà intorno alle 23:05, quando Rai 2 lascerà spazio al settimo episodio della seconda stagione della serie N.C.I.S. Origins.