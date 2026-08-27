Il Commissario Rex, stasera su Rai 2: anticipazioni della trama dell’episodio del 27 agosto

Il Commissario Rex torna stasera su Rai 2 alle 21:20 con un nuovo caso per Max Steiner e il suo inseparabile compagno a quattro zampe. Nell'episodio in onda il 27 agosto, intitolato Rex Sotto copertura, un omicidio sul Donaukanal conduce Max, Felix e Rex sulle tracce di una banda specializzata in furti di diamanti. Per fermare i criminali e sventare il loro prossimo colpo, il commissario dovrà affrontare una delicata operazione da Infiltrato.

Il Commissario Rex 11, episodio 4: trama cast e durata di Rex sotto copertura

Durante un evento serale a Vienna, Rex segnala apparentemente per errore la presenza di esplosivo. Max deve quindi intervenire e sottoporre il suo inseparabile compagno a una verifica, con qualche preoccupazione per il futuro della loro collaborazione.

Il giorno seguente viene ritrovato il corpo di Nelly Winkler, una giovane donna senza fissa dimora, sulle rive del Donaukanal. Max, Felix e Rex iniziano a indagare nell'ambiente in cui viveva la vittima.

Endris Rahoma nel ruolo di Joschi

Ben presto, però, Rex conduce Max e Felix attraverso dei passaggi sotterranei fino al caveau di una gioielleria, dove sono stati rubati dei diamanti. L'indagine sull'omicidio comincia così a intrecciarsi con quella su una banda di ladri di pietre preziose particolarmente abili.

Per impedire che la banda porti a termine il suo prossimo grande colpo, Max e Rex devono infiltrarsi sotto copertura. L'operazione li porta in ambienti molto diversi da quelli frequentati abitualmente dalla polizia, fino a un evento elegante dell'alta società viennese.

Nel frattempo, Rex deve anche dimostrare che il suo precedente allarme non era un errore e che il suo istinto da cane poliziotto è ancora affidabile. È quindi un episodio che combina tre elementi: indagine per omicidio, caccia a una banda di ladri di diamanti e una vera e propria missione da infiltrati per Max e Rex.

Nel cast troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer interpreta il medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard. L'episodio ha una durata di circa 90 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando Rai 2 lascerà spazio a tre episodi della seconda stagione della serie N.C.I.S. Origins.