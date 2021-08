Il colore viola: Corey Hawkins nel film tratto dal musical

Corey Hawkins sarà uno dei protagonisti del film tratto dal musical Il colore viola, collaborando quindi nuovamente con Warner Bros dopo In the Heights.

Lo spettacolo teatrale, a sua volta, si basava sul film del 1995 diretto da Steven Spielberg con cui il regista aveva portato sul grande schermo il romanzo scritto da Alice Walker.

Nella nuova versione cinematografica della storia raccontata in Il colore viola, Corey Hawkins avrà la parte di Harpo. I responsabili del casting del film, che verrà diretto da Blitz Bazawule, stanno attualmente individuando gli altri membri del cast che lo affiancheranno, coinvolgendolo anche nelle audizioni per i ruoli femminili.

La sceneggiatura è stata firmata da Marcus Gardley e al centro della trama ci saranno delle famiglie afroamericane che vivono all'inizio del ventesimo secolo in Georgia. Il musical ha dei testi firmati da Marsha Norman con delle composizioni originali firmate da Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray.

Nel team della produzione ci saranno Spielberg, Oprah Winfrey, Scott Sanders, Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini and Mara Jacobs.

Corey Hawkins, dopo In The Heights, sta attualmente recitando nel film The Last Voyage of the Demeter e prossimamente arriverà nei cinema The Tragedy of Macbeth, con la regia di Joel Coen, di cui è uno dei protagonisti.