Oprah Winfrey sul salario di 35mila dollari per Il colore viola: 'Mi ha cambiato la vita'

Nel corso di una recente intervista, Oprah Winfrey ha ricordato l'esperienza sul set de Il colore viola di Steven Spileberrg, che all'epoca le fruttò un salario di soli 35mila dollari. La Winfrey ottenne poi una nomination agli Oscar per il ruolo.

Nella nuova versione, The Color Purple, Danielle Brooks interpreta Sofia lo stesso personaggio che Oprah Winfrey interpretava nel film di Spielberg, e la nuova interprete ha ringraziato apertamente la Winfrey per il supporto.

"Non posso nemmeno immaginare cosa significhi per me, una persona che non desiderava altro nella vita che partecipare a Il colore viola. E Dio mi ha insegnato ad arrendermi: questa è stata la grande lezione per me", ha commentato la conduttrice. "Offrivano solo 35mila dollari per partecipare a questo film, e sono stati i migliori 35.000 dollari che abbia mai guadagnato. Ha cambiato tutto e mi ha insegnato molto. È Dio che si muove attraverso la mia vita".

La Winfrey ha spiegato il significato personale del suo ritorno nella versione musical de Il colore viola, in uscita a dicembre. "Avere tutte voi, bellissime donne nere, testimoni di questa storia, mentre la storia va avanti, significa molto", ha dichiarato.

Durante la discussione, Fantasia Barrino ha parlato delle difficoltà incontrate nell'accettare il ruolo di Celie, raccontando di aver quasi rifiutato. "All'inizio non volevo accettare il ruolo, perché sapevo che avrei dovuto affrontare alcune cose che avevo seppellito dentro di me", ha detto. "Ma ho avuto un cast straordinario a sostenermi".

The Color Purple uscirà nelle sale italiane nel 2024.