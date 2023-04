Il Colibrì: il film di Francesca Archibugi stasera su Sky

Arriva in prima tv stasera 24 aprile Il Colibrì di Francesca Archibugi, melodramma corale con protagonista Pierfrancesco Favino, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Arriva in prima tv stasera lunedì 24 aprile Il colibrì di Francesca Archibugi, melodramma corale con protagonista Pierfrancesco Favino, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Tratto dall'omonimo best-seller - vincitore del premio Strega - di Sandro Veronesi, il film vanta un grandissimo cast corale che vede, accanto a Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e inoltre la partecipazione di Nanni Moretti. La sceneggiatura è firmata da Francesca Archibugi, Laura Paolucci e Francesco Piccolo.

Il film è il racconto della vita di Marco Carrera, Il colibrì, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che va dai primi anni '70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele.

Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati. Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell'illusione, della felicità e dell'allegria.