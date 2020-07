Il Ciclone, Leonardo Pieraccioni racconta: "Quando una delle attrici si fermò a dormire da me"

Leonardo Pieraccioni ha condiviso su Instagram un video dal set de Il Ciclone, il suo film più famoso e celebrato e ha raccontato anche un divertente aneddoto su una delle protagoniste della commedia campione d'incassi, Pilar Marin.

Nel video si può vedere il backstage di alcune delle scene più famose del Il Ciclone, tra cui quella del sensuale ballo che vede coinvolte tutte le attrici. A tale proposito, Pieraccioni ha scritto: "Il fortissimo brano di Elodie che gira da questi giorni mi ha fatto venir voglia di rivedere il backstage della scena che hanno rifatto nel video." - l'attore e regista si riferisce al video del nuovo singolo di Elodie che omaggia proprio il Ciclone - "Mi ricordo che Pilar (la ballerina che va incontro a Ceccherini) venne da me e mi disse: "ma non si può ballare sui sassi" io scherzando le dissi: "Pilar se non balli tu pigli una palata ni' groppone". La vidi andare tutta preoccupata dall'aiuto regista e chiedergli: "che cos'è palata? Che cos'è groppone?!". Finite le riprese si trattenne qualche giorno a Firenze e una sera la ospitai a dormire. Provai a bussare alla sua porta, la risposta fu fantastica: "se provi ad entrare ti do una palata ni' groppone!".

Nel cast de Il ciclone ricordiamo le sensuali Lorena Forteza e Natalia Estrada, poi Barbara Enrichi, una vulcanica Tosca D'Aquino protagonista di una delle scene più divertenti (e imbarazzanti, per il protagonista!), Benedetta Mazzini e poi ancora Pilar Marin e Ana Valeria Dini - ecco che fine hanno fatto le protagoniste de Il Ciclone - e poi ovviamente c'erano le controparti maschili, oltre a Pieraccioni, anche Massimo Ceccherini, Alessandro Haber e Paolo Hendel. Ambientato in una piccola località in Toscana, il Ciclone racconta di una piccola comunità che viene stravolta dall'arrivo di una compagnia di ballerine di flamenco che hanno scambiato il casolare di Levante per un agriturismo.