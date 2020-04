Il Ciclone: che fine hanno fatto le protagoniste?

Stasera in tv su Italia 1 torna Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Il film oltre a far divertire il pubblico è caratterizzato dalla presenza di numerose protagoniste. Scopriamo la loro carriera e che fine hanno fatto le attrici che conquistarono il pubblico con la loro bellezza e la simpatia.

Lorena Forteza

Lorena Forteza in una scena de Il Ciclone

Lorena Forteza nel film interpreta Caterina De Cantar, la ragazza spagnola di cui si innamora perdutamente il protagonista Levante intrepretato da Leonardo Pieraccioni. La ragazza che ballava il flamenco sui tavoli lasciando senza fiato sia Levante che il pubblico in sala, non riuscì mai a replicare il successo del suo esordio cinematografico. Lorena, che ai tempi de Il ciclone aveva vent'anni, ha partecipato solo a tre pellicole, l'ultima delle quali il film TV Il mondo è meraviglioso di Vittorio Sindoni, del 2005. Dopo la nascita del primogenito Lorena Forteza ha dovuto affrontare la depressione post-parto e con una nuova forma fisica diversa da quella degli esordi, si è rimessa in gioco come testimonial per una linea di abiti femminili pensati per taglie extra-forti. Due anni dopo ha partecipato al programma Bisturi! Nessuno è perfetto, una trasmissione legata ai cambiamenti estetici e al quale Lorena ricorse per perdere peso.

Oggi Lorena Forteza ha completamente abbandonato il mondo dello spettacolo per il quale non sente nessuna nostalgia. Vive in Spagna a Palma di Maiorca mentre il figlio Ruben, che fu affidato al padre a causa della sua depressione, vive a Milano. I due sono in buoni rapporti.

Barbara Enrichi

Una foto di Barbara Enrichi

Barbara Enrichi ne Il Ciclone interpreta Selvaggia Quarini, la sorella di Levante. La ragazza è lesbica ha una relazione segreta con la farmacista Isabella e più tardi scoprirà di essere attratta da Penelope, una delle ballerine di flamenco che si sono stabilite al casolare di famiglia. Grazie a Il ciclone l'attrice ricevette il Premio David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 1997. La carriera di Barbara è continuata spaziando tra cinema, televisione, teatro ed anche l'insegnamento della recitazione cinematografica. Conosciuta principalmente per i suoi ruoli comici ha dato prova di potersi cimentare con successo anche in ruoli drammatici come è avvenuto in teatro.

In televisione ha partecipato, tra l'altro alla fiction Medicina generale di Francesco Miccichè e alla miniserie Il mostro di Firenze di Grimaldi. Dopo il ruolo di Selvaggia ha lavorato in altre due pellicole di Pieraccioni, Fuochi d'artificio e Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nel 2011 è stata la moglie di Giorgio Panariello in Amici miei... come tutto ebbe inizio di Neri Parenti. Lo scorso ha avuto il ruolo della vicina di casa di Geppetto ne il Pinocchio di Marco Bellocchio.

Tosca D'Aquino

Una foto di Tosca D'Aquino

Altra protagonista de Il ciclone fu Tosca D'Aquino nel ruolo di Carlina. Erborista di origine napoletane, la ragazza è una ex compagna di scuola di Levante del quale è innamorata da sempre. Nella scena al ristorante - che potete vedere nel video qui sotto - in cui il gruppo di amici cena con gli spagnoli, memorabile è la sua entrata "buonasera a tutti, spagnoli e non" ed i suoi amplessi raccontati e simulati in stile Harry, ti presento Sally.

Dopo il ciclone la sua carriera di attrice è proseguita sia al cinema che sul piccolo schermo. Al cinema la ritroviamo in moltissime pellicole tra cui Amore che vieni, amore che vai di Daniele Costantini. È una delle attrici preferite di Vincenzo Salemme che l'ha voluta al suo fianco in Amore a prima vista, Volesse il cielo!, Se mi lasci non vale e Una festa esagerata. In televisione ha partecipato a numerose fiction e film per la TV.

Dal 2017 copre il ruolo Ottavia Calabrese nella serie I bastardi di Pizzofalcone basata sugli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo scorso anno è stata la voce fuori campo di Miss Italia 2019.

Benedetta Mazzini

Benedetta Mazzini con lo stesso look di sua mamma Mina

Ne Il Ciclone, Benedetta Mazzini è Isabella, la farmacista che ha una relazione segreta con Selvaggia Quarini, la sorella di Levante. È la ragazza che molla il ceffone a Carlina nel ristorante di Firenze. La figlia di Mina e del giornalista Virgilio Crocco, dopo questo film, ha avuto una breve carriera cinematografica partecipando solo a due pellicole: Tutti giù per terra di Davide Ferrario e Panni sporchi di Mario Monicelli. In televisione lavora ad alcuni film per la TV ed alla fiction Linea di confine di Massimo Donati e Alessandro Maccagni nel 2005. Nel 2009 e nel 2010 è stata opinionista del talent-show X Factor, allora trasmesso da RAI 2. Nel 2010 su RAI 5 conduce Africa Benedetta una docu-fiction da lei stessa ideata che racconta i suoi viaggi in Africa.

Oggi Benedetta Mazzini ha trasformato la passione per l'Africa in un lavoro, ha una società ed un sto internet, Wild Places Safaris, con cui organizza viaggi su misura nel continente africano ed in particolare tra la Tanzania e la Namibia.

Natalia Estrada

Natalia Estrada nel suo maneggio

Natalia Estrada nel film è la ballerina di flamenco Penelope per cui Selvaggia prende una sbandata. Dopo il Ciclone, fa un cameo in Paparazzi e partecipa a Jolly Blu il film di Stefano Salvati sugli 883. Nel 2006 ha girato il suo ultimo film: Olé di Carlo Vanzina. La sua carriera è continuata in televisione dove nel 1997 ha affiancato in RAI Fabio Fazio e Claudio Baglioni nel programma Anima mia. Passata in Mediaset diventa uno dei volti più popolari della tv di Berlusconi che le affida anche alcuni programmi della consorella spagnola Telecinco. In Italia ha condotto tra l'altro La sai l'ultima? al fianco di Gerry Scotti e Campioni di ballo con Amadeus. L'ultima apparizione televisiva risale al 2004 con Arrivano i nostri al fianco di Pippo Franco.

Natalia Estrada ha avuto anche una breve carriera discografica partecipando al Festivalbar del 1997 dove ha cantato Banana y Frambuesa, versione spagnola di Banane e lampone di Gianni Morandi.

Dopo essere stata sposata con Giorgio Mastrota ed aver avuto una relazione con Paolo Berlusconi, nel 2006 ha conosciuto Andrea Mischianti, il suo attuale marito. I due vivono ad Asti dove gestiscono un maneggio.

Ana Valeria Dini

Una foto di Ana Valeria Dini

Ana Valeria Dini nel film è Ines, una della ballerine della compagnia di Flamengo. Dopo il suo debutto cinematografico nel film di Leonardo Pieraccioni, la sua carriera si è divisa tra cinema e televisione con qualche incursione nel teatro. Sul grande schermo la ritroviamo in Ecco fatto di Gabriele Muccino, Voglio una donnaaa! di Marco e Luca Mazzieri e Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino del 2004. In televisione la ritroviamo in alcune fiction di successo tra cui Linda e il brigadiere, La squadra 3, Cuore contro cuore e Medicina generale di Luca Ribuoli nel 2007. Ha avuto anche una discreta carriera teatrale lavorando tra l'altro con Duilio Del Prete, Fabio Morichini e Lorenzo Gioielli.

Una curiosità che non tutti conoscono, Ana era la ragazza di Max Casacci, quando i Subsonica si stavano formando. Fu lei a scegliere il nome del gruppo torinese mediando le posizioni di Samuel e Max, il primo proponeva Sonic, il secondo Subacqueo, Ana unì i due nomi e venne fuori Subsonica.