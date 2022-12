Il Sorpasso, Ho vinto la lotteria di Capodanno, Il ciclone: i remake in programma della nuova Cecchi Gori

Cecchi Gori, la società cinematografica che un tempo dominava l'industria cinematografica italiana e che è fallita a metà degli anni '90, sta per essere rilanciata da un gruppo di investitori italiani che hanno elencato i nuovi progetti in preparazione: tra questi si parla dei remake de Il Sorpasso e Ho vinto la lotteria di Capodanno, quest'ultimo firmato dal Monty Python Eric Idle, e di una serie ispirata alla commedia di Leonardo Pieraccioni Il ciclone.

Il Gruppo Cecchi Gori è stato ufficialmente dichiarato fallito nel 2006 da un tribunale di Roma dopo che il suo proprietario, il magnate Vittorio Cecchi Gori, è passato dal cinema alla televisione e ha acquisito la squadra di calcio A.C. Fiorentina in un audace tentativo di espansione finito molto male.

Leonardo Pieraccioni ne Il ciclone

Ma anche dopo il fallimento delle varie parti italiane della società, le sue filiali statunitensi - Cecchi Gori USA e Cecchi Gori Pictures - hanno continuato a operare, guidate dal produttore Niels Juul acquisendo pellicole come lungometraggi come Silence di Martin Scorsese e l'imminente film biografico Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz.

Come rivela Variety, un gruppo di investitori italiani avrebbe ora acquistato Cecchi Gori U.S.A. e Cecchi Gori Pictures e i loro beni dopo che erano stati messi all'asta da un tribunale della California nell'ambito della procedura fallimentare nel tentativo di rilanciare l'intero marchio Cecchi Gori sotto una nuova struttura con Vittorio Cecchi Gori di nuovo a bordo come presidente onorario e Niels Juul come consulente responsabile della produzione.

Cecchi Gori vuole Giallini e Favino per il remake de Il Sorpasso

"Vittorio con il suo grande gusto e il suo acume negli affari ha acquisito un sacco di grandi progetti e sceneggiature da talenti a livello di Oscar", ha detto Juul a Variety. "Come marchio, quello che vogliamo fare è seguire la scia di progetti come La vita è bella e Il Postino realizzando prodotti di alto livello che coinvolgano grandi storie umane con appeal commerciale".

Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman in una scena de Il sorpasso

L'elenco dei progetti riportato da Variety include un remake del capolavoro di Dino Risi Il sorpasso, un reboot de film di Neri Parenti Ho vinto la lotteria di Capodanno firmato dal Monty Python Eric Idle, ma anche Kafka, sceneggiatura del premio Oscar John Briley. Spiccano, inoltre, La lista Nera, script basato sul romanzo noir svizzero Der Pensionierte di Federich Durrenmatt, una nuova versione di Delitto e castigo ambientata nella New York contemporanea, una serie tv che adatterà l'hit di Leonardo Pieraccioni Il ciclone che potrebbe essere co-prodotta da Amazon, e una serie tv su Machiavelli sui miti ei misteri che circondano il fondatore della scienza politica moderna.

Il Ciclone, Leonardo Pieraccioni racconta: "Quando una delle attrici si fermò a dormire da me"

"Non ho mai abbandonato il cinema, ci sono sempre rimasto vicino", ha detto a Variety Vittorio Cecchi Gori, ora ottantenne, parlando dalla sua casa di Roma, un attico che suo padre Mario Cecchi Gori ha acquistato dopo il successo de Il sorpasso. "Ora ho passato al setaccio tutti i film che ho realizzato e stiamo progettando di creare un canale streaming con tutto il prodotto Cecchi Gori, supportato da mie apparizioni in cui racconto aneddoti su alcuni dei film e con interviste ad alcuni dei attori. Sarà un bellissimo viaggio che sarà divertente e continuerà a tenermi occupato."