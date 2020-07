Il cavaliere oscuro: la scena più brutale del Joker di Heath Ledger era reale

La scena più brutale de Il cavaliere oscuro che vede coinvolto il Joker di Heath Ledger era reale, come conferma un'intervista al compagno di set Christian Bale.

Il cavaliere oscuro: Heath Ledger in un momento del film di Nolan

Il cavaliere oscuro ha compiuto 12 anni il 21 luglio e per celebrare è stata riportata alla luce l'intervista fatta da Joseph McCabe a Christian Bale nel 2008, contenuta nel libro 100 Things Batman Fans Should Know & Do Before They Die.

Parlando della scena dell'interrogatorio tra Batman e Joker, Bale ricorda: "Come potete vedere nel film, Batman comincia a picchiare Joker e realizza che non si tratta di un nemico ordinario. Perché più lo colpisco più sembra divertirsi. Heath si comportava nello stesso modo, mi incitava. Gli ho detto 'Non ho bisogno di picchiarti sul serio, la scena funzionerà lo stesso se non lo faccio.' Ma lui continuava, 'Vai avanti. Vai avanti".

Bale prosegue: "Si scagliava contro la parete del set tanto da danneggiare le piastrelle. Il suo coinvolgimento era totale."

Heath Ledger: prima di Joker, aveva rifiutato il ruolo di Batman nel film di Nolan

La performance di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro gli ha permesso di conquistare un Oscar postumo per il ruolo di Joker. La famiglia ha però smentito che la performance estrema abbia in qualche modo alterato il suo equilibrio psichico.