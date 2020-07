Heath Ledger: prima di Joker, aveva rifiutato il ruolo di Batman nel film di Nolan

Heath Ledger è sinonimo di Joker. L'attore ha fornito una sublime performance premiata con un Oscar postumo, ma prima di approdare al personaggio del villain avrebbe rifiutato il ruolo di Batman che Christopher Nolan gli aveva offerto perché non era interessato a fare un film di supereroi.

Heath Ledger nei panni di Joker dietro le sbarre in una scena del film Il cavaliere oscuro

Nel corso di un incontro al Lincoln Film Centre di New York tenutosi nel 2012, Christopher Nolan commentò il rifiuto dell'attore dichiarando:

"Ha respinto la mia offerta con gentilezza, ma mi ha detto 'Non prenderei mai parte in un film di supereroi'".

Heath Ledger è Joker nel film Il cavaliere oscuro

Alla fine il ruolo di Batman è andato a Christian Bale, ma dopo aver visto il punto di vista di Nolan sul fumetto, Heath Ledger ha riconsiderato la sua offerta decidendo di interpretare Joker in Il cavaliere oscuro:

"Gli ho spiegato quello che volevo fare con Batman Begins e credo che si sia accorto che avevo ottenuto quel risultato. Così lo abbiamo ingaggiato prima che la sceneggiatura de Il cavaliere oscuro fosse completata e lui ha avuto un sacco di tempo per concentrarsi fino a rimanere ossessionato dal personaggio, pensando al risultato che voleva ottenere."

Jake Gyllenhaal: "Heath Ledger non voleva si facessero battute su Brokeback Mountain"

Christopher Nolan ha specificato che Heath Ledger non rimaneva nel personaggio sul set:

"Non amava lavorare troppo. Gli piaceva interpretare un personaggio e poi fermarsi e aspettare fino a farsi venire la voglia di un nuovo ruolo. Questo è quello che è successo quando è arrivato sul set, era affamato e pronto per una nuova sfida. Si sedeva con Christian e provava a dire la battuta in modi differenti tra le risate. Quando abbiamo iniziato a provare trucco e capelli di Joker, ha cominciato a darsi da fare, ha scelto le armi, il coltello e ha esplorato i movimenti del personaggio. In quel modo si è calato nel personaggio"_.