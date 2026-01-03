Il cavaliere oscuro: il destino del Joker di Heath Ledger svelato da un videogame cancellato

L'usanza di accompagnare l'uscita dei nuovi film di supereroi con la versione videogame avrebbe fornito nuove informazioni su Il cavaliere oscuro. Un adattamento del film di Christopher Nolan in versione videogame, poi cestinato, avrebbe infatti rivelato il destino del Joker di Heath Ledger.

Come ricorda Comicbookmovie.com, Batman Begins ha ricevuto il trattamento videoludico nel 2005. stessa sorte sarebbe dovuta toccare tre anni dopo a Il Cavaliere Oscuro, con l'uscita del videogame prevista in concomitanza con quella cinematografica. Ma Pandemic, la compagnia di produzione, chiese più tempo e non essendo riuscita a ultimare il videogioco per l'uscita del DVD, si vide cancellare il progetto.

Heath Ledger morì pochi mesi prima che Il cavaliere oscuro arrivasse nelle sale nel 2008 e non seppe mai quanto il pubblico e la critica abbiano amato e lodato la sua interpretazione del villain di Gotham City, che gli fruttò un Oscar postumo come Miglior Attore Non Protagonista l'anno successivo.

Heath Ledger nei panni del Joker

Che cosa accade al Joker di Heath Ledger?

La scomparsa di Heath Ledger non ci ha permesso di sapere se il suo Joker avrebbe fatto ritorno ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, dato che all'epoca il sequel non era ancora stato scritto. Tuttavia, da tempo circolavano voci su un suo cameo in Arkham Asylum.

Adesso, grazie agli artwork e agli storyboard tratti dal videogioco cancellato The Dark Knight, possiamo farci un'idea di cosa sarebbe potuto succedere all'iconico villain dopo la sua sconfitta per mano di Batman.

Sebbene probabilmente non sarebbe stato "canonico" per i film di Nolan, vediamo il Joker tendere un'imboscata a Batman, usare il gas per fargli perdere coscienza e poi rubare un Batarang, che usa per uccidere una donna in ostaggio e forse far ricadere la colpa sull'Uomo Pipistrello.

Più avanti, troviamo il Joker ad Arkham con le gambe rotte che fissa il Bat-segnale attraverso la finestra della sua cella, un indizio che anticipa come sarebbe potuta finire la sua storia partendo dal punto in cui lo abbiamo lasciato nel film. Questo finale avrebbe potuto diventare una scena post-credit scartata o un finale alternativo, ma la sorte ha voluto diversamente.