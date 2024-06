Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Glen Powell: "Tom Hardy mi ha quasi mandato al pronto soccorso"

Sebbene Glen Powell abbia visto la sua fama crescere notevolmente negli ultimi anni grazie a ruoli in film come Top Gun: Maverick e l'imminente commedia romantica Tutti tranne te, come accade a molti attori, Powell ha iniziato con piccole parti qua e là. Una di queste era il ruolo di un agente di borsa di Gotham City, accreditato come Trader #1, nel film di Christopher Nolan che chiude la trilogia del cavaliere oscuro.

Naturalmente, qualsiasi interprete emergente sarebbe stato felice di partecipare a un film di tale portata. Sfortunatamente per Powell, Tom Hardy, che ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno interpreta il cattivo Bane, si è immedesimato un po' troppo nel personaggio durante le riprese di una certa scena e ha mandato Powell al pronto soccorso.

"Bane entra in ufficio e mi sbatte la testa contro un computer", ha raccontato Powell a Entertainment Weekly. "La scena che avevamo preparato prevedeva che Tom Hardy mi desse un colpetto sulla schiena prima di sbattermi la testa sulla tastiera del computer. Durante una ripresa invece si è dimenticato di darmi un colpetto sulla schiena e mi ha sbattuto la testa sul computer. Ero un po' stordito".

Una gavetta provante

Nonostante si sentisse stordito, Glen Powell è rimasto il più professionale possibile e ha persino autorizzato un'altra ripresa della scena da parte del regista Christopher Nolan. "Mi sono detto: 'Oh mer**, non so se ho una commozione cerebrale o cosa'". Ha ricordato Powell. "Chris mi ha detto: 'Possiamo rifarla, così?'. E io: 'Sì, sì, possiamo rifarlo così'. E lui: 'Sto scherzando! Vai dal medico".

Considerando che da allora Powell è diventato un nome popolare a Hollywood, è meno probabile che in futuro debba affrontare questo tipo di errori. Dopo tutto, è diventata una star abbastanza di successo da guadagnarsi una controfigura nei suoi film. Tuttavia, le sfide di Powell come attore non sono finite qui.

Nel suo ruolo più recente di Boia in Top Gun: Maverick, l'attore ha dovuto fare i conti con la nausea, vomitando regolarmente a causa delle sequenze ad alta quota del film. "Il fatto di svegliarsi la mattina e sapere che almeno un paio di persone vomiteranno, è un processo molto galvanizzante", ha spiegato nell'intervista a Entertainment Weekly. Anche se storie come queste ci ricordano che la vita nel mondo dello spettacolo non è tutta sfarzo e glamour, considerando quanta strada ha fatto Powell dopo le sue piccole parti in progetti precedenti, probabilmente concorderà sul fatto che il suo meritato successo vale gli intoppi che ha incontrato lungo la strada.