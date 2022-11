Top Gun: Maverick, Glen Powell ha creduto di morire per colpa di Tom Cruise

Parlando della sua esperienza nel girare Top Gun: Maverick, Glen Powell ha ricordato di quella volta in cui credeva che Tom Cruise stesse per ucciderlo. Uscito quest'anno nelle sale, Top Gun: Maverick ha conquistato immediatamente pubblico e critica, confermandosi un successo planetario.

Top Gun: Maverick, Glen Powell in una scena

Durante una partecipazione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Glen Powell ha raccontato che nei momenti di pausa fra una ripresa e l'altra di Top Gun: Maverick, si è lasciato convincere da Tom Cruise a praticare paracadutismo, rivelando che non dimenticherà mai uno di quei lanci: "Saremmo andati a fare delle riprese a Londra. Così ho accennato al fatto che 'voglio fare paracadutismo mentre sono sul posto' e lui mi risponde che "Il paracadutismo qui è fantastico'. Mi manda un elicottero ma c'è così tanto vento che la squadra, ero con la squadra di paracadutismo del Regno Unito, confermò che la situazione era troppo pericolosa per lanciarsi. Ho risposto 'Va bene, non sono un eroe.' Quindi abbiamo smorzato il suo entusiasmo e siamo tornati indietro".

Glen ha quindi continuato il suo racconto spiegando: "Tom mi ha contattato un paio di settimane dopo e mi ha detto 'Ehi amico, di cosa hai paura?'. Così, con la ragazza che stavo vedendo in quel momento, era il nostro secondo appuntamento, siamo andati di nuovo a fare paracadutismo e quando sono arrivato, ho scoperto che l'unica richiesta di Tom era che io mi lanciassi da solo. 'Deve andare da solo la prima volta'. Quindi mi ritrovo a dover saltare da questo aereo senza nessuno, ma la parte peggiore è che non riuscivo a trovare il mio dispositivo per aprire il paracadute mentre stavo cadendo. Il mio primo pensiero è stato 'Oh, Tom mi ha appena ucciso, si sentirà così male.' Stavo cercando di aprire il paracadute e pensavo 'Non sei Tom Cruise, non sarai mai Tom Cruise, perché l'hai fatto?', E poi sono finalmente riuscito ad aprirlo ed ero al di sotto dell'altezza prevista, ma ce l'ho fatta".

La dipendenza con l'adrenalina di Tom Cruise non è affatto un mistero, anche prima delle riprese di Top Gun: Maverick l'attore si è lanciato in imprese titaniche, scalate vertiginose e stunt che hanno messo a dura prova la sua resistenza fisica.