Il cavaliere oscuro - Il ritorno, la smentita di Joseph Gordon Levitt: "Film su Robin? Mai stato in programma"

L'interprete de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Joseph Gordon-Levitt, è tornato a riflettere sul discusso finale del film. L'attore ha confermato una volta per tutte che i piani di Christopher Nolan riguardavano una trilogia fin dall'inizio. Nonostante l'assenza della Bat-Family nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Joseph Gordon-Levitt ha interpretato il detective del GCPD John Blake di cui, alla fine del terzo capitolo, apprendiamo che il vero nome sarebbe Robin. Il personaggio diventa il successore di Batman in una sorpresa dell'ultimo minuto che ha alimentato nei fan l'ipotesi di uno spinoff o di ulteriori sequel.

Parlando con Inverse, Joseph Gordon-Levitt ha smentito la teoria secondo cui Christopher Nolan aveva in programma un quarto capitolo del Cavaliere Oscuro o un film spinoff su Robin. Secondo l'attore, Nolan ha sempre avuto intenzione di realizzare una trilogia autonoma per poi fermarsi e passare ad altro. Ecco le sue parole:

"Nolan stava realizzando una trilogia. Non ha mai voluto fare altri film. Questa era la fine della sua trilogia. Se guardiamo a Marvel,tutto è un seguito di un seguito di un seguito. Ma a quei tempi, fare una trilogia era già molto azzardato".



Cosa ha detto Christian Bale di fronte all'ipotesi de Il Cavaliere Oscuro 4?

Christian Bale nella Batcaverna di fianco al costume di Batman

In un'intervista con Screen Rant del 2022, Christian Bale si è detto disposto a fare ritorno nel ruolo di Batman in un nuovo sequel del Cavaliere Oscuro, ma solo se a dirigerlo fosse stato nuovamente Christopher Nolan. Anche allora, Christian Bale era certo fin dall'inizio che Nolan si sarebbe limitato a una trilogia tanto da spiegare:

"Avevo un patto con Chris Nolan. Ci siamo detti 'Facciamo tre film, se siamo abbastanza fortunati da riuscirci. E poi andiamo via. Non indugiamoci troppo a lungo'. Nella mia mente, sarei stupito se Chris Nolan dicesse 'Sai una cosa, ho un'altra storia da raccontare'. Ma se volesse raccontare quella storia con me, sarei d'accordo".