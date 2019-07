Il cardellino: un nuovo trailer del film con Nicole Kidman e Ansel Elgort

Il cardellino ha un nuovo trailer ufficiale, in attesa dell'arrivo nelle sale americane previsto dal 12 settembre nelle sale americane dopo l'anteprima mondiale in programma al Toronto Film Festival.

Il progetto cinematografico è un adattamento del romanzo The Goldfinch scritto da Donna Tartt, vincitore del premio Pulitzer.

Nel video si vede il protagonista Theo, interpretato da Ansel Elgort, ricostruire quanto accaduto nel momento in cui sua madre ha perso la vita a causa di un attentato terroristico avvenuto in un museo. Il giovane viene così accolto a casa di uno dei suoi amici e fa la conoscenza della teenager Pippa e un restauratore che diventano la sua famiglia nel corso degli anni. Il trailer regala molte sequenze dei vari capitoli dell'emozionante storia che coinvolge un "furto" di un famoso dipinto, amori non corrisposti, amicizie "criminali", sensi di colpa e un legame inaspettato con l'opera Il cardellino.

Nel cast del lungometraggio, con cui Warner Bros. punta già alla stagione dei premi, ci sono anche Nicole Kidman, Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Finn Wolfhard e Oakes Fegley.

Alla regia c'è John Crowley, già dietro la macchina da presa di Brooklyn, mentre il direttore della fotografia è Roger Deakins.

Ansel Elgort ha dichiarato, parlando del film: "Spero che le persone trovino un po' di se stessi nella storia e spero che qualsiasi cosa abbia attirato tutte quelle persone verso il libro lo faccia anche nei confronti del film. Hanno fatto un lavoro davvero grandioso nel catturarne l'atmosfera e raccontare questa storia epica".