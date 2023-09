Il cardellino stasera su Iris: trama e cast del film tratto dal libro di Donna Tartt

Stasera su Iris in prima serata va in onda Il cardellino, il film del 2019 con Nicole Kidman tratto dall'omonimo romanzo di Donna Tartt.

Stasera, venerdì 1° settembre, su Iris, alle 21:00, torna in TV Il cardellino, il film drammatico diretto nel 2019 da John Crowley, tratto dall'omonimo romanzo (Pulitzer per la narrativa nel 2014) di Donna Tartt. Il film sarà disponibile in contemporanea anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity.

La trama

Il cardellino: una scena con Ansel Elgort

Theo Decker ha perso la mamma in un attentato, uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art di New York. Rimasto da solo, il ragazzino viene affidato alla famiglia del suo amico Andy Barbour. Da questo momento in poi la sua vita si trasforma in un doloroso viaggio alla ricerca di speranza per il futuro. Theo conosce però Hobie, proprietario di un negozio di antiquariato che, come lui, ha perso qualcuno nell'attentato al museo. I due condividono la grande passione per l'arte.

Con il tempo Theo inizia ad affezionarsi alla signora Barbour e ad adattarsi alla nuova famiglia, tanto che Andy gli rivela che i suoi genitori pensano di adottarlo. Un'illusione spezzata dall'arrivo di Larry, il padre alcolizzato e da poco disintossicato di Theo. Condotto a forza a Las Vegas, il ragazzo porta con sé "Il Cardellino", il dipinto di Carel Fabritius a cui sua madre era molto affezionata e che Theo aveva addirittura rubato nel museo dopo l'attentato.

Il Cardellino, dipinto di Carel Fabritius

Tornato a New York, Theo è rimasto il ragazzo triste e malinconico di sempre, anche se ha trovato un nuovo amico, Boris, che lo ha introdotto all'uso di droghe e alcol.

Nella Grande Mela, Theo ritrova parte della famiglia di Andy e soprattutto Hobie, per il quale comincia a lavorare come falsario d'arte. Mentre abbandona una relazione fallimentare con Kitsey, la sorella di Andy, e prosegue il lavoro illegale, scopre che "Il Cardellino" gli è stato rubato; inizia così una nuova odissea nella speranza di poterlo recuperare.

Il cast

Tocca ad Ansel Elgort il ruolo del protagonista Theo Decker da grande, mentre è Oakes Fegley a interpretarlo da giovane. Aneurin Barnard e Finn Wolfhard interpretano Boris Pavlikovsky rispettivamente da grande e da ragazzino mentre Sarah Paulson è Xandra. Insieme a loro nel cast anche Nicole Kidman (Samantha Barbour), Ashleigh Cummings (Pippa), Willa Fitzgerald (Kitsey Barbour), Luke Wilson (Larry), Jeffrey Wright (Hobie Hobart).

Qui il promo mandato in onda sulle reti Mediaset e disponibile su Mediaset Infinity.