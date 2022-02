Il cacciatore: Robert De Niro è collassato durante la scena del matrimonio

la grandezza della visione di Michael Cimino, grandezza a tratti perfino distruttiva, è ben nota nella storia del cinema mondiale. Adesso apprendiamo che in una delle scene più suggestive del suo capolavoro del 1973 Il cacciatore, il protagonista Robert De Niro ha finito per collassare sul set, ripreso dall'obiettivo della cinepresa di Cimino.

Il cacciatore si concentra sulle conseguenze psicologiche e sociale della Guerra in Vietnam e suoi suoi veterani vantando un cast corale di altissimo livello in cui ogni singolo attore è stato spinto a dare il massino attraverso un numero altissimo di ciak per ogni scena.

Se la scena più nota, e agghiacciante de Il cacciatore, è quella della roulette russa tra soldati, la più controversa riguarda l'apertura del film, il matrimonio di Steven (John Savage) e Angela (Rutanya Alda) nella cittadina mineraria di Clairton, Pennsylvania. Cercando di catturare i limiti estremi della realtà, Michael Cimino ha spinto il suo cast e la troupe al punto di rottura in questa sequenza, portando Robert De Niro e altri a crollare sul set e davanti alla telecamera.

Il matrimonio de Il cacciatore è durato cinque lunghi giorni. Mentre le riprese delle scene del film di Clairton si sono svolte in quattro stati, le parti del matrimonio sono state girate nella cattedrale ortodossa russa di San Teodosio a Cleveland, Ohio. Cimino ei suoi produttori hanno cercato di creare un ambiente vivace, vibrante e, soprattutto, autentico per le scene dato spingendo le comparse del ricevimento filmato nella vicina Lemko Hall a bere davvero liquori e birra.

L'intero cast, incluso Robert De Niro, ha trascorso una settimana insieme prima dell'inizio del film e la star Christopher Walken ha ricordato che "sono andati a un vero matrimonio russo, enorme, con cibo e balli" per documentarsi sui loro personaggi.

La sequenza del matrimonio ha dato così vita a un vero incidente immortalato nel film che riguarda il momento in cui Stanley (John Cazale) solleva un reticente, ma sorridente Michael (De Niro) per portarlo sulla pista da ballo. Al loro arrivo, i due uomini crollano a terra, evento occorso agli attori stremati dai numerosi ciak che esemplifica l'atmosfera autentica che Cimino stava cercando di catturare. Come testimoniò il direttore della fotografia Vilmos Zsigmond, "erano così stanchi. È stato ovviamente un incidente, ma è quello che Cimino stava cercando".