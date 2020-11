Il cacciatore e la regina di ghiaccio: stasera su Italia 1 il film con Charlize Theron

Stasera su Italia 1, alle 21:20, tornano Chris Hemsworth e Charlize Theron con Il cacciatore e la regina di ghiaccio, sequel/spin-off di Biancaneve e il cacciatore, proposto dalla rete Mediaset esattamente una settimana fa.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: Charlize Theron in preda all'ira in una scena del film

Freya (Emily Blunt), sorella di Ravenna (Charlize Theron) aveva deciso di abbandonare il regno a seguito di un tradimento che le aveva spezzato il cuore. La donna ha trascorso decenni in un palazzo remoto dove ha addestrato un esercito di letali cacciatori, tra cui Eric (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain). Quando Freya scopre quanto accaduto a Ravenna, la sovrana ordina ai suoi soldati di portarle lo Specchio Magico. Ravenna può ancora essere riportata in vita: le due sorelle decidono di unire il proprio potere per prendere il controllo sul regno.

Arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2016, con molta meno fortuna del capitolo precedente tanto in fatto di critiche quanto in fatto di incassi, Il cacciatore e la regina di ghiaccio è ancora ispirato ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm, ma è anche liberamente tratto dalla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.