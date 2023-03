Il cacciatore e la regina di ghiaccio con Charlize Theron su Italia 1: trama e cast

Il cacciatore e la regina di ghiaccio è il film che stasera terrà compagnia agli spettatori di Italia 1 a partire dalle 21:20. La pellicola è il sequel/spin-off di Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. La pellicola, diretta da Cedric Nicolas-Troyan, è liberamente ispirata alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: una perfida Charlize Theron in una scena del film

Trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio

In passato la sorella di Ravenna, Freya, se ne è andata dal regno dopo un tradimento che le ha spezzato il cuore. La donna ha trascorso decenni in un palazzo remoto dove ha addestrato un esercito di letali cacciatori che comprende Eric e Sara. Quando Freya scopre quanto accaduto a Ravenna, la sovrana ordina ai suoi soldati di portarle lo Specchio Magico. Ravenna può però essere riportata in vita e le due sorelle uniscono il proprio potere per prendere il controllo sul regno.

Il trailer di Il cacciatore e la regina di ghiaccio si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. La nostra recensione del film.

Cast