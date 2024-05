IF - Gli amici immaginari: John Krasinski e Ryan Reynolds confrontano Steve Carell con il suo Blue

IF - Gli amici immaginari di John Krasinski è ora nelle sale e il nuovo film vanta un cast di voci stellare. Molti nomi celebri hanno accettato entusiasticamente di interpretare i vari IF, ovvero gli amici immaginari del film, tra cui l'ex co-protagonista di The Office di Krasinski, Steve Carell. Krasinski e la star di IF, Ryan Reynolds, hanno recentemente parlato con Entertainment Weekly e hanno paragonato Carell al suo IF, Blue.

IF - Gli amici immaginari, il film con Ryan Reynolds ha una scena post-credit?

IF - Gli amici immaginari: un poster del film

Steve come Blue

"Penso a Steve Carell", ha detto Reynolds quando gli è stato chiesto quale doppiatore di IF assomiglia di più al suo personaggio. "È così vicino a Blue. Tutti lo identificano con un personaggio divertente, ma quest'uomo ha anche fatto un lavoro oscuro, profondo, bello ed emotivo. Anche solo sedendomi accanto a lui nelle interviste, mi sento fortunato. Adoro quest'uomo".

"È vero", concorda Krasinski, che precedentemente ha raccontato di aver persino pianto di commozione sul set a causa del collega. "Quando stavo scrivendo Blue, lo stavo scrivendo per Steve come Steve, e non sapevo se avrebbe detto di sì. E l'ho scritto perché, sì, è molto divertente, ma è vero, è così sincero e dolce e molto vulnerabile. È disposto ad aprirsi, ed è per questo che credo che l'intera scena di Blue sia la mia preferita del film".

"Per essere un personaggio così grande e così viola, ha così tanta umanità", ha spiegato Reynolds parlando di Blue. "Inoltre, Steve è genuino e non credo che il doppiaggio gli dia abbastanza credito perché crea delle micro espressioni con la sua voce ed è piuttosto sorprendente. È uno spettacolo piuttosto selvaggio da vedere". "Mentre lavoravamo Carell rideva, e continuava a ridere come Blue. E io piangevo dal ridere, mentre lui rideva al microfono".

In IF, Krasinski dirige un cast che comprende Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw e lui stesso come personaggi umani del film. Oltre a Carell, l'ensemble di star di IF comprende le voci di Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Blake Lively, Matt Damon, George Clooney, Maya Rudolph, Bradley Cooper, Jon Stewart, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Awkwafina, Richard Jenkins, Keegan Michael Key, Matthew Rhys e Christopher Meloni.