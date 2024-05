IF - Gli amici immaginari in testa al box office USA con 35 milioni

Debutto non brillantissimo per IF - Gli amici immaginari che, a fronte di un costo di oltre 110 milioni, incassa solo 35 milioni nel primo weekend.

Probabilmente John Krasinski si aspettava un debutto ben più consistente - in termini economici - per il suo IF - Gli amici immaginari, commedia fantastica interpretata dal collega Ryan Reynolds che si ferma a soli 35 milioni incassati in 4.041 sale, e segna una media per sala di 8.661 dollari. Risultato discreto, ma non eccezionale per la pellicola che, secondo le proiezioni, avrebbe dovuto superare i 40 milioni nel primo fine settimana di uscita. Inizio traballante per il film per famiglie costato 110 milioni di dollari che per adesso, all'estero, ha raccolto 20 milioni raggiungendo i 55 milioni complessivi.

L'ex numero uno, Il Regno del Pianeta delle Scimmie è secondo con 26 milioni che lo portano a un totale domestico di 101 milioni in due settimane. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che, come anticipato, darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, si conferma un successo e fa ben sperare per il futuro del franchise. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Al terzo posto troviamo una new entry, l'inquietante horror Lionsgate The Strangers: Capitolo 1, che segna un solido debutto con 12 milioni di dollari raccolti in 2.856 sale e una media per sala di 4.201 dollari. Il film, il cui target iniziale era compreso tra 7 e 9 milioni di dollari, è costato 8,5 milioni di dollari, quindi è ben posizionato nella sua corsa al botteghino. Il tutto nonostante il misero 13% di recensioni positive su Rotten Toamtoes.

Perde ancora una posizione The Fall Guy, film ispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo. La pellicola con star Ryan Gosling ed Emily Blunt incassa altri 8,4 milioni che lo portano a un incasso totale domestico di 63 milioni. Costato oltre 140 milioni, l'action avrà bisogno di un lungo periodo per recuperare il budget. Nell'attesa, scoprite la nostra recensione di The Fall Guy.

Quinto posto per Challengers di Luca Guadagnino. Altri 3 milioni portano il film al rispettabilissimo risultato di 43,5 milioni che recupera in gran parte l'ingente budget di 55 milioni di dollari (per non parlare dei costi di marketing) della pellicola che racconta un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.