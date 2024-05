IF - Gli amici immaginari, debutto fiacco al box office italiano per il fantasy con Ryan Reynolds

Il debutto di IF - Gli amici immaginari nelle sale italiane non è un exploit, il fantasy con Ryan Reynolds fermo a quota 755.000 euro.

La presenza di Ryan Renolds e la firma di John Krasinski non sono un traino abbastanza convincente per il pubblico italiano, che non affolla le sale per vedere il fantasy per famiglie IF - Gli amici immaginari. La pellicola che racconta l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone, apre con 755.000 euro di incasso raccolti in 414 sale e 111.171 presenze (dati Cinetel).

In discesa gli incassi di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, secondo con 659.000 euro che lo portano a quota due milioni in due settimane. Buon risultato per il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che si avvia a diventare un blockbuster globale. Scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Abigail: un raccapricciante primo piano di Alisha Weir

Solo 296.000 per il debutto di Abigail, il nuovo horror dei Radio Silence che sembra non aver incontrato i favori del pubblico italiano. La pellicola ricca di humor in pieno stile Radio Silence definita dai critici americani "uno dei migliori horror del 2024", vede la star di Scream Melissa Barrera messa a dura prova nei panni di un membro di un gruppo di aspiranti rapitori che si ritrovano nei guai quando scoprono che la bambina dodicenne di cui si sono impossessati è, in realtà, una vampira assetata di sangue. Per conoscere il nostro giudizio sul film, potete leggere la recensione di Abigail.

Altrettanto fiacchi gli incassi di un altro horror, La Profezia del Male, incentrato su alcuni minacciosi personaggi raffigurati nei tarocchi che improvvisamente prendono vita per seminare terrore e morte. La pellicola interpretata da Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e dall'interprete di Spider-Man Jacob Batalon incassa altri 250.000 euro che portano il film a un totale di 813.000 euro in due settimane.

Quinto posto per Challengers, il triangolo sentimental-tennistico di Luca Guadagnino con Zendaya. Altri 216.000 euro portano il film all'imponente cifra di 3,9 milioni di euro in tre settimane. Ottimo risultato per una pellicola rivolta a un pubblico adulto esigente incentrata su un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.