Ida Red: Josh Hartnett, Melissa Leo e Frank Grillo nel trailer dell'heist thriller

Saban Films ha svelato il trailer di Ida Red, heist thriller con Josh Hartnett, l'attrice premio Oscar Melissa Leo e Frank Grillo.

Come vediamo dal trailer, Melissa Leo interpreta Ida "Red" Walker, boss del crimine che continua a orchestrare truffe e piani diabolici pur trovandosi dietro le sbarre. Josh Hartnett interpreta suo figlio, Wyatt, che ha seguito le orme della madre soprattutto perché, come ammette lui stesso, "è nel mio sangue" Ida Red, che sta scontando una lunga pensa detentiva, si rivolge a Wyatt affinché la aiuti a organizzare la sua ultima rapina. L'unico problema è che Wyatt non è più così sicuro di voler vivere una vita criminale e rimane intrappolato tra l'obbligo verso la famiglia e il tentativo di emanciparsi dalle grinfie di sua madre.

Il trailer anticipa notevoli prove recitative sia da parte di Josh Hartnett che di Melissa Leo, a confronto in una situazione altamente drammatica in cui, a sorpresa, fa la sua apparizione anche Frank Grillo.

Ida Red è scritto e diretto da John Swab. Nel cast anche Sofia Hublitz, William Forsythe e Deborah Ann Woll.