Ida Red, la recensione: Frank Grillo e Josh Hartnett in un action-thriller d'ordinanza

In Ida Red due fratelli criminali cercano di far uscire, legalmente o illegalmente, la madre malata dal carcere, ma devono fare i conti con peccati recenti e segreti nascosti troppo a lungo. Su Rai4 e RaiPlay.

Ida Walker, soprannominata Red per via del colore dei suoi capelli, è la matriarca di una famiglia criminale. La donna si trova dietro le sbarre in seguito a una condanna per rapina a mano armata conclusasi nel sangue e rischia di passare lì gli ultimi giorni della sua vita: è infatti malata di cancro e non le resta molto da vivere. Per Ida Red l'ultimo desiderio è quello di morire in libertà, cercando sia di ottenere la libertà condizionale ma preparando anche un piano B.

Frank Grillo e Josh Hartnett in Ida Red

I figli della donna infatti, Wyatt e Dallas, si son dati anch'essi all'illegalità. Proprio a loro viene chiesto di organizzare un piano nei minimi dettagli per favorire una potenziale evasione. Ma nel frattempo anche gli stessi fratelli, il primo più morigerato e il secondo dall'indole psicopatica e fuori controllo, si ritrovano alle prese con complicazioni impreviste, con i federali che hanno cominciato a indagare su una brutale rapina avvenuta negli ultimi tempi...

Ida Red: sangue del mio sangue

Melissa Leo in una scena di Ida Red

Il male è a dir poco ereditario in questo thriller che vede proprio i legami familiari al centro del complesso intreccio criminale, tra parentele segrete e colpi di scena che caratterizzano i cento e rotti minuti di visione. Un'opera ambiziosa che vorrebbe caricarsi di echi tragici ma rischia a tratti di strabordare sotto il peso delle proprie ambizioni, con diverse forzature che innestano una verve drammatica fin troppo accentuata, che rischia di mettere "tutti contro tutti" senza reali necessità.

L'impressione è che alcuni membri di questo ampio nucleo non abbiano ricevuto lo spazio necessario per essere effettivamente interessanti e che almeno un paio di sottotrame siano state accelerate se non addirittura sacrificate per far star tutto nella durata prefissata. In ogni caso è il quadro generale a perdere di coerenza e lucidità, finendo per concentrarsi principalmente sui due personaggi principali, i fratelli interpretati da Josh Hartnett e Frank Grillo.

Carisma e assenze

Josh Hartnett in una scena di Ida Red

Volti giusti al posto giusto, almeno sulla carta. Il primo veste i panni del flemmatico Wyatt, al secondo tocca il "lavoro sporco" dando vita a uno psicopatico sui generis, al centro di alcune sequenze efferate nelle quali sembra divertirsi parecchio a suon di overacting. Melissa Leo nel title-role ha una presenza su schermo ridotta, ma lascia comunque il segno.

Il resto del cast, altrettanto eterogeneo e azzeccato, garantisce varietà e intensità, ma in Ida Red non sono certo le interpretazioni il problema principale. Lo script infatti fa sembrare tutto troppo facile e non riesce a scavare con la corretta profondità in queste dinamiche familiari in realtà assai complesse e che avrebbero meritato maggior attenzione. Il film soffre di un'evidente mancanza di chiarezza e si arriva alla fine per inerzia, giusto per capire dove l'insieme andrà a parare: a proposito, l'epilogo è un ulteriore passo falso.

Questione di atmosfera

Ida Red: una sequenza del film

L'anima action emerge a sprazzi, in particolare nel rocambolesco finale, ma la regia di John Swab - anche autore della sceneggiatura - non offre grandi sorprese di sorta, con un paio di sparatorie e una fuga più o meno improvvisata. Ecco allora che è l'anima noir a dominare la maggior parte del racconto, incapace però di ibridarsi con le dovute accortezze a quell'impianto drammatico che risulta diluito e annacquato, in particolar modo per ciò che riguarda il confuso, innaturale, coming-of-age dell'adolescente Darla.

L'atmosfera old-school che emerge qua e là e senza dubbio gradevole e rende Ida Red una visione comunque godibile per gli appassionati del filone. Ma al contempo alla narrazione manca il giusto respiro e i vari eventi che si susseguono sembrano maggiormente frutto di una caotica serie di situazioni che di un intreccio ben costruito, tra tradimenti e segreti pronti a venire alla luce in un guazzabuglio ricco di potenzialità inespresse.