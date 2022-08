I Wanna Dance With Somebody, Naomi Ackie è Whitney Houston nelle prime foto dal biopic

Naomi Ackie diventa Whitney Houston nelle prime immagini dal biopic I Wanna Dance With Somebody diretto da Kasi Lemmons.

Sono state diffuse online le prime foto dal set di I Wanna Dance With Somebody, il biopic su Whitney Houston che vede Naomi Ackie nei panni della celebre cantante. Gli scatti, apparsi online, permettono di scoprire la trasformazione compiuta dall'attrice per trasformarsi nell'icona della musica, guardiamoli insieme.

L'attrice di Star Wars - L'Ascesa di Skywalker e The End of the F***ing World si trasforma nell'icona della musica Whitney Houston nel biopic a lei dedicato, come possiamo vedere anche da queste foto che ci arrivano dal set del film scritto da Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) e diretto da Kasi Lemmons (Harriet).

A giudicare dai look presentati, come il costume da bagno blu e rosa con pareo multicolore, ci dovremmo trovare cronologicamente verso fine anni '80/inizi anni '90, nel periodo in cui i suoi primi due album dominavano le classifiche con ben sette brani al primo posto delle classifiche, come osserva il Daily Mail.

Intanto, su Twitter continuano ad apparire nuove immagini di Naomi Ackie sul set - come quelle dell'attrice nella Porsche - con alcuni tweet ormai non più disponibili.

"Cercherò di fare del mio meglio per rappresentare questa donna sullo schermo, perché mi vengono i brividi al solo pensare quanto lei possa significare per me, per il mondo, e per le donne nere, afro-americane" affermava Ackie in una precedente intervista, come ricorda ET "Farò di tutto per far sì che sia rappresentata a dovere. Voglio solo raccontare la sua storia".

I Wanna Dance With Somebody arriverà a dicembre al cinema.