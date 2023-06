Whitney: Una voce diventata leggenda, il biopic arriva su Sky

Arriva in prima tv Whitney Houston - Una voce diventata leggenda, biopic dedicato alla regina del soul pop, disponibile lunedì 26 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (26 giugno, ore 21.15) e on demand. Diretto da Kasi Lemmons, vede nel ruolo della protagonista Naomi Ackie, con lei anche Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams, e Clarke Peters. Questa trionfale celebrazione dell'incomparabile Whitney Houston è la storia inedita della donna complessa e sfaccettata dietro la voce.

Whitney - Una voce diventata leggenda: Naomi Ackie in una scena del film

Da corista nel New Jersey ad artista con più dischi venduti e tra le più premiate di tutti i tempi, il film è un viaggio stimolante, commovente ed emozionante lungo l'incredibile vita e la carriera all'avanguardia di Houston con performance sensazionali e una colonna sonora con i successi più amati di questa icona.

