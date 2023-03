Whitney: Una voce diventata leggenda in blu-ray, la recensione: un audio super per emozionarsi con The Voice

Per ricostruire vita, carriera e tragedie di Whitney Houston, il biopic diretto da Kasi Lemmons non è stato forse il migliore dei film possibili, risultando su molti aspetti della vita della cantante superficiale e piuttosto edulcorato. Ciò non toglie che Whitney: Una voce diventata leggenda è comunque un must per i fan della celebre cantante, se non altro perché c'è la possibilità di risentire canzoni ormai diventate immortali, nonché per l'estrema cura con cui è stata realizzata la ricostruzione dei videoclip e di alcuni momenti chiave della sua vicenda. E sotto questo aspetto l'ottima interpretazione di Naomi Ackie rende giustizia alla bravura della cantante nota anche come The Voice.

Whitney - Una voce diventata leggenda: Naomi Ackie in una foto

Se sottolineiamo questo aspetto, tralasciando un po' le parti deboli del film, capiremo allora perché Whitney: Una voce diventata leggenda merita di essere gustato e scoperto in homevideo, soprattutto se la resa tecnica valorizza le parti forti del film, come le canzoni, la recitazione della protagonista e la ricostruzione di alcuni emozionanti fasi della sua carriera. E non c'è miglior occasione del blu-ray in uscita in questi giorni grazie a Eagle Pictures, oggetto della nostra recensione.

Un audio che emoziona tra musica e canzoni leggendarie

Per una volta partiamo dall'audio, elemento fondamentale in un biopic musicale. Ebbene il blu-ray di Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (qui il link del prodotto su Amazon) sotto questo aspetto non delude le attese, anzi assicura un ascolto emozionante e coinvolgente. Troviamo le tracce DTS HD 5.1 in italiano e in inglese, entrambe dotate di buona dinamica, capaci di offrire un mix immersivo e soprattutto di garantire un'adeguata spazialità nelle scene importanti. La musica e le canzoni suonano potenti da tutti i diffusori, la voce della protagonista è chiara e cristallina e viaggia bene in frequenza.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, un primo piano di Naomi Ackie

Inoltre l'asse posteriore cattura in modo adeguato riverberi, echi e soprattutto l'entusiasmo della folla nei teatro o negli stadi, ma anche cori, suoni dell'orchestra e flash fotografici. Tutto avvolge con calore lo spettatore, anche perché a questi fattori si aggiunge un sub molto attivo, che sfodera bassi muscolari e profondi, ma comunque mai invasivi. Insomma la traccia ideale per gustarsi al meglio le canzoni e i momenti più movimentati sul piano sonoro del film.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, la recensione: Grandi canzoni... ma perché non farne un musical?

Video brillante per dettaglio e croma

Whitney - Una voce diventata leggenda: Naomi Ackie in una scena

Anche il video comunque è di ottima qualità, essendo in grado di creare un'esperienza visiva in linea con quanto visto nelle sale e di valorizzare il design di produzione. Il quadro è nitido e pulito, la sensazione di profondità è buona, il dettaglio sempre elevato, attento a riprodurre tutti i look, i trucchi sui volti e i costumi più appariscenti: basti pensare alla brillantezza dell'abito da sposa quando Whitney sposa Bobby Brown oppure quello della sequenza finale ricco di pailettes. Sotto l'aspetto cromatico, si evidenzia una tavolozza di colori brillanti tipici degli anni Ottanta, con le tonalità che richiamano quell'epoca, per poi cambiare tono con il passare degli anni. Il contrasto è eccellente e il nero profondo e solido, con dettagli che emergono bene dalle ombre.

Gli extra: jukebox e poi 30 minuti tra scene eliminate e featurette

Whitney - Una voce diventata leggenda: Stanley Tucci in una scena del film

Buoni, anche se non travolgenti gli extra, con circa 30 minuti di contributi. Innanzitutto troviamo Il jukebox di Whitney, per accedere direttamente alle performance musicali del film, seguito da sei scene eliminate per un totale di 8 minuti. Quindi troviamo tre featurette. Si parte con I momenti di un'icona (8'), dedicato all'accurata ricostruzione dei momenti musicali nel film per renderli simili a quanto accaduto in realtà. Si prosegue con Diventare Whitney (8'), sull'eccellente interpretazione e la trasformazione operata da Naomi Ackie per diventare nel film la popstar. In chiusura Il tocco personale (5' e mezzo), con molti di colori che conoscevano o hanno lavorato con Whitney Houston che parlano della vita della cantante e del loro amore per lei.