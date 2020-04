I Soprano: Michael Imperioli e Steve Schirripa ripercorrono la serie nel nuovo podcast

Michael Imperioli e Steve Schirripa, rispettivamente Christopher Moltisanti e Bobby "Bacalà" Baccalieri ne I Soprano si sono uniti alla serie di interviste ispirate alla quarantena organizzate da Deadline, raccontando del loro podcast Talking Sopranos.

I due attori, infatti, si sono uniti per realizzare questo nuovo podcast interamente dedicato alla serie tv che li ha resi famosi, per la gioia di tutti i fan che hanno seguito le sei stagioni dedicate alla mafiosa famiglia italo americana assiduamente. Nel podcast Talking Soprano, Michael Imperioli e Steve Schirripa raccontano le origini dell'iconica serie creata da David Chase, con un cast guidato da James Gandolfini, Edie Falco e Steve Van Zandt.

Il progetto dei due attori è quello esplorare episodio per episodio, attraverso il racconto dello show, dei dietro le quinte e grazie a ospiti del cast: attori, produttori, registi e scrittori della serie. Dopo vent'anni dal primo episodio in onda su HBO, i fan de I Soprano hanno ancora voglia di sapere come sono andate le cose dietro le quinte, ascoltare di come Edie Falco ha portato al successo il suo personaggio Carmela e come Steve Schirripa ha fatto ridere James Gandolfini durante le riprese dell'episodio "Caccia al russo".

Il podcast, secondo quanto affermato dai due attori, si concentrerà quindi su quello che i fan desiderano sapere de I Soprano, curiosità che fino ad oggi non sono mai state raccontate. Le prime due puntate di Talking Sopranos sono già disponibili sul canale Youtube ufficiale.