I Simpson rinnovata fino alla 40esima stagione: è la serie animata più longeva della TV

Fox ha ufficialmente rinnovato I Simpson, I Griffin, Bob's Burgers e American Dad per altre quattro stagioni, confermando il successo duraturo delle sue serie animate di punta.

Il successo de I Simpson non si ferma: la celebre serie animata è stata ufficialmente rinnovata per altre quattro stagioni, arrivando così alla sua 40esima stagione. Oltre alla longeva sitcom di Matt Groening, Fox ha confermato anche il rinnovo de I Griffin, Bob's Burgers e American Dad.

Quattro serie, un successo senza fine

"Questo accordo testimonia la continua popolarità di queste iconiche serie animate e il forte legame che abbiamo con i talentuosi creatori e le voci che danno vita a questi classici contemporanei", ha dichiarato Michael Thorn, presidente di Fox Television Net**work.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I rinnovi porteranno Bob's Burgers dalla stagione 16 alla 19, I Griffin dalla stagione 24 alla 27, American Dad! dalla stagione 20 alla 23 e, infine, I Simpson dalle stagioni 37 alla 40, consolidando il suo primato come la serie animata più longeva della storia della TV.

"La solidità di questo accordo ribadisce il nostro impegno verso la proficua collaborazione con Disney", ha aggiunto Rob Wade, CEO di Fox Entertainment. "Questa partnership continua a creare un valore significativo e a espandere il pubblico delle nostre serie, sia su Fox che sulle piattaforme di streaming come Hulu".

Fox ha già concesso in passato rinnovi pluriennali per le sue serie animate di punta, ma questa nuova conferma di 16 stagioni in totale sottolinea la leadership del network nell'animazione televisiva.

The Simpsons Guy: il divano dei Simpson occupato nel crossover Simpson/Griffin

Disney+ e Hulu rimangono le piattaforme di streaming ufficiali per tutti e quattro gli show, che insieme superano i 2.000 episodi complessivi. Nel 2024, I Griffin e Bob's Burgers si sono classificati tra i titoli più visti secondo la Nielsen Top 10, registrando rispettivamente 42,44 miliardi e 36,79 miliardi di minuti di visione.

I Simpson è prodotto da Gracie Films in collaborazione con 20th Television Animation e creato da Matt Groening, con James L. Brooks e Sam Simon tra i suoi sviluppatori. Lo show è prodotto esecutivamente da Brooks, Groening e dallo showrunner Matt Selman. I Griffin è stato ideato da Seth MacFarlane, che ne è anche produttore esecutivo, insieme a Rich Appel e Alec Sulkin, mentre Bob's Burgers è una creazione di Loren Bouchard, con Nora Smith e Holly Schlesinger come showrunner e produttrici esecutive.