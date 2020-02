I Simpson: le previsioni sui San Francisco 49ers non si avverano e perdono il Super Bowl

Per una volta le previsioni dei Simpson non si sono avverate: al Super Bowl di quest'anno infatti non hanno trionfato i San Francisco 49ers contro i Kansas City Chiefs.

I Simpson sono noti per la capacità di prevedere il futuro, ma stavolta hanno fatto cilecca perché i San Francisco 49ers hanno perso contro i Kansas City Chiefs al Super Bowl 2020, al contrario di quanto era stato raccontato in una puntata degli anni '90.

Nell'episodio del 1999 intitolato "Sunday, Cruddy Sunday", infatti, Homer e i suoi amici di Springfield fanno un viaggio a Miami per il Super Bowl che vede i San Francisco 49ers trionfare contro il Kansas City. Come tutti sappiamo, Miami è stata la location del Super Bowl di quest'anno, quindi molti fan della serie hanno davvero creduto che si avverasse il racconto di quella famosa puntata.

I Simpson avevano predetto anche il Coronavirus

L'episodio è andato in onda dopo il 33°Super Bowl che ha visto gli Atlanta Falcons confrontarsi con i Denver Broncos, ma all'epoca non c'era abbastanza tempo per gli animatori per far coincidere l'episodio con i veri vincitori del Super Bowl di quell'anno. Così, decisero di rappresentare la squadra con i colori dei San Francisco 49ers, ma questa previsione non ha avuto modo di avverarsi.

I Simpson sono famosi per alcuni episodi raccontati in diverse puntate che, dopo anni, si sono avverate. Ad esempio, la presidenza di Donald Trump, l'acquisizione della Fox da parte della Disney e potenzialmente persino la recente epidemia di Coronavirus.