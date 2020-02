I Simpson: il poster omaggia Avengers: Endgame per l'episodio a tema Marvel

I Simpson: il poster stile Marvel dell'episodio Bart the Bad Guy

In occasione dell'episodio de i Simpson a tema Marvel è stata svelato un poster che omaggia Avengers: Endgame. Una scelta dettata dalla storia perché la puntata, intitolata Bart the Bad Guy, avrà proprio a che fare con il cinecomic campione d'incassi. Al centro della locandina campeggia ovviamente il pestifero figlio di Homer in una posa che ricorda nientemeno che Thanos, mentre il resto della famiglia si trova seduta sulle poltroncine del cinema.

La storia dell'episodio, che verrà trasmesso il 1 marzo negli USA, ruota attorno al primogenito di Homer e Marge che riesce a vedere in anticipo il nuovo capitolo del franchise supereroistico intitolato Vindicator, che parodia sin dal titolo il mondo degli eroi del MCU. Per questo motivo viene preso di mira dai dirigenti della major - a cui prestano la voce proprio i fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame - che cercano in tutti i modi di impedirgli di svelare i dettagli del cinecomic prima che esca dalle sale. Ogni tentativo di fermarlo sarà lecito anche perché Bart ha intenzione di ricattarli.

Ci sarà anche Kevin Feige, boss della Marvel, che doppierà la parte del villain di Vindicator, Chinnos, che è una presa in giro del personaggio di Thanos, il suo nome infatti è tratto dalla parola 'chin' e si riferisce ai tanti meme apparsi in rete sul mento del titano pazzo. Non è comunque la prima volta che la celebre serie animata creata da Matt Groening mette alla berlina gli eroi Marvel: tra gli esempi più famosi c'è un episodio in cui si sente la voce di Stan Lee, convinto di essere in grado di trasformarsi in Hulk.