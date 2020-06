I Simpson: "Niente più attori bianchi per doppiatori di personaggi che non lo sono"

I produttori della serie I Simpson hanno annunciato che in futuro nessun personaggio non bianco sarà doppiato da un attore bianco.

I Simpson, da oggi in poi, non avrà più attori bianchi impegnati a doppiare personaggi di diverse origini etniche. Il network ha condiviso l'annuncio in questi giorni all'insegna delle polemiche e delle richieste di rimuovere contenuti legati a molte serie tv e considerati razzisti e inappropriati.

Fox, che produce la longeva serie animata creata da Matt Groening, ha dichiarato: "In futuro I Simpson non avrà più attori bianchi come voce di personaggi non bianchi".

Lo show è stato per molto tempo al centro delle polemiche per la rappresentazione di Apu, a cui dava voce Hank Azaria e a lungo oggetto di critiche legate al modo in cui era stato delineato il personaggio di origini indiane. L'attore, nel mese di gennaio, ha annunciato che non avrebbe più doppiato Apu.

Azaria, nello show, ha però dato voce anche a un personaggio chiamato Carlton Carlson e che è di origine afroamericana.

Tra gli altri attori bianchi che hanno doppiato abitanti di Springfield di origini etniche diverse c'è Harry Shearer che ha interpretato il dottor Julius M. Hibbert.