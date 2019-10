I Simpson: i registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo nella serie tv

I registi di Avengers: Endgame, i fratelli Joe Russo e Anthony Russo, fanno il loro ingresso ne I Simpson. i cineasti compariranno in versione gialla in veste di guest star in un episodio della longeva serie animata.

Ecco il primo sguardo ai fratelli Russo in versione animata, guest star molto speciali de I Simpson. Nell'episodio che li vedrà comparire, i Russo saranno autori della serie di film Vindicator e dovranno vederla con Bart Simpson che cerca di rubare i segreti del film. Ecco la trama dell'episodio

In 'Bart the Bad Guy', per un'incomprensione Bart cerca di scoprire in anticipo i segreti del sequel non ancora diffuso della popolare serie di film di supereroi Vindicator. Ben presto Bart scopre che il materiale di cui è entrato in possesso gli permette di ricattare gli autori della serie, ma quando lo studio che produce il film scopre il suo piano, decide di fermarlo a tutti i costi.

I Simpson: 20 cose che (forse) non sapete sulla famiglia gialla della tv

I fratelli Russo non sono gli unici membri dei Marvel Studios a comparire nella serietv, con loro anche il boss di Marvel Kevin Feige darà voce a un personaggio, per l'esattezza a Chinnos, villain di Vindicator.