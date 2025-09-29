I Simpson - Il Film 2, svelata la data di uscita dell'atteso sequel

20th Century Studios ha annunciato con un post online la data di uscita dell'atteso film animato I Simpson - Il Film 2, che riporterà gli amati personaggi creati da Matt Groening sul grande schermo.

Il precedente lungometraggio ambientato nella città di Springfield aveva debuttato nei cinema americani il 27 luglio 2007.

L'annuncio del debutto

Il sequel, come rivelato online, sarà distribuito nelle sale a distanza di 20 anni dal primo film: la data annunciata è infatti quella del 23 luglio 2027.

Disney ha assegnato quello slot al film animato rimuovendo dal proprio listino un progetto targato Marvel ancora senza un titolo, svelando così che le prossime uscite del MCU previste sono Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in arrivo il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

Il primo poster, che accompagna l'annuncio della data di uscita, ritrae l'iconica ciambella rosa e dichiara: "Homer sta tornando per i secondi".

Attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama de I Simpson - Il Film 2 e non resta che attendere, forse fino al 2026, nuove anticipazioni sul ritorno nelle sale dei personaggi.

La serie ha già ottenuto il rinnovo fino alla sua 40esima stagione, confermando quindi che i fan continueranno a vedere le avventure di Homer, della sua famiglia, e dei suoi concittadini fino al 2029.

Gli spettatori continueranno così a seguire le storie, i problemi e i tanti divertenti eventi con al centro anche Marge, Bart, Lisa e la piccola Maggie.

Il successo della serie

Lo show ha debuttato sugli schermi televisivi nel 1989 e, anche grazie alla presenza sulle piattaforme di streaming, ha continuato a coinvolgere i suoi fan fedeli e a conquistare anche le nuove generazioni. I Simpson, nel corso degli anni, sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale e sono stati inoltre al centro delle notizie grazie all'apparente capacità di 'prevedere il futuro' in alcune puntate.

Il film dedicato ai Simpson ha incassato ben 536 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 75 milioni.

Il primo lungometraggio è stato diretto da David Silverman e da anni si parlava di un possibile secondo capitolo cinematografico.