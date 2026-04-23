I Simpson 2 ottiene un sostegno milionario grazie al tax credit

I Simpson 2 è tra i film che hanno ottenuto un sostegno economico grazie al tax credit della California.

Nella giornata di oggi sono infatti stati svelati i 38 progetti che hanno ottenuto una parte dei 193 milioni di dollari assegnati dallo stato americano a favore delle produzioni cinematografiche e televisive.

Il sostegno economico grazie al tax credit della California

A ottenere l'importo più elevato di sostegno economico è stato un crime thriller senza titolo targato Paramount che ha ottenuto 25.8 milioni di dollari di tax credit. Alle sue spalle un progetto DreamWorks Animation con 24.7 milioni e al terzo posto nella lista c'è proprio il sequel del film I Simpson, con 21.86 milioni di dollari assegnati dalla California Film Commission.

Un'immagine promozionale per I Simpson - il film

Il lungometraggio è prodotto da 20th Century Studios e ha attualmente una data di uscita prevista nelle sale fissata al 23 luglio 2027.

Tra i titoli che hanno ottenuto degli utili fondi ci sono inoltre Self-Help, prodotto da Will Ferrell, e Black Is Blue con star Laverne Cox.

Disney Television Animation ha invece ottenuto circa 3.45 milioni di dollari per il film di Phineas e Ferb.

Secondo le stime dei responsabili della California Film Commission, i 38 progetti selezionati porteranno ad avere un beneficio sull'economica della California stimato in oltre 800 milioni di dollari.

Il successo della serie

Lo show cult I Simpson, che ha recentemente raggiunto quota 800 episodi, ha debuttato sugli schermi televisivi nel 1989 e, anche grazie alla presenza sulle piattaforme di streaming, ha continuato a coinvolgere i suoi fan fedeli e a conquistare anche le nuove generazioni. La serie, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale ed è stato inoltre più volte al centro delle notizie grazie all'apparente capacità di 'prevedere il futuro' in alcune puntate.

Il film dedicato ai Simpson ha incassato ben 536 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 75 milioni.

Il primo lungometraggio è stato diretto da David Silverman e da anni si parlava di un possibile secondo capitolo cinematografico.