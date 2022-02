I Simpson e l'attacco all'Ucraina, Al Jean: "Tristemente certi eventi sono prevedibili"

I Simpson, nel 1998, sembra avessero previsto anche l'invasione dell'Ucraina e lo showrunner Al Jean hs commentato la situazione.

In un episodio che risale a oltre venti anni fa della longeva serie animata si mostrava infatti quello che accadeva quando Homer dava, involontariamente, via a un conflitto.

Nella puntata dello show I Simpson che è stato intitolato Marinaio Homer il protagonista lancia per errore, mentre si trovava a bordo di un sottomarino nucleare nelle acque russe, un missile. Successivamente si rivela che l'Unione Sovietica non è stata mai dissolta realmente e i militari scendono in strada mentre viene ricostruito il Muro di Berlino. Al Jean, showrunner della serie, ha inoltre dichiarato che avevano ottenuto i diritti di The Internationale per la gag.

Il produttore ha ora dichiarato a The Hollywood Reporter: "L'aggressione dal punto di vista storico non se ne va mai via realmente e bisogna essere super attenti. Nel 1998, quando è andata in onda questa clip, forse eravamo allo zenith dei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Ma, da allora, da quando è arrivato il presidente russo Vladimir Putin, quasi tutti hanno chiarito che si tratta di un cattivo e sarebbero accaduti eventi negativi".

Al Jean ha quindi commentato: "C'è questo tipo di previsione, dove si fa riferimento a qualcosa che è accaduto più e più volte. Speriamo non accada, ma tristemente non è così".