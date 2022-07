I Simpson 34: la puntata La Paura fa Novanta sarà ispirata a Death Note e IT

La serie animata I Simpson, in occasione di Halloween, proporrà il nuovo speciale La Paura Fa Novanta che sarà ispirato a Death Note e IT.

La serie I Simpson proporrà anche questo autunno lo speciale La Paura Fa Novanta e tra i riferimenti che proporrà sullo schermo ci saranno anche It e Death Note.

Durante il San Diego Comic-Con 2022 i produttori hanno infatti parlato dell'atteso appuntamento di Halloween.

I fan di I Simpson attendono ormai da anni il mese di ottobre per poter assistere alla puntata speciale in cui l'iconica famiglia si ritrova in modo divertente alle prese con situazioni terrificanti, da brividi e con innumerevoli legami con la cultura pop, i film e le serie tv più popolari.

Gli sceneggiatori e produttori hanno ora rivelato che tra gli omaggi di questa edizione di La paura Fa Novanta ci sarà il manga, diventato poi un popolare anime, Death Note. Arrivata alla stagione 34, la serie animata di Matt Groening mostrerà quindi Homer, Marge, Lisa Bart e Maggie alle prese con la storia che potrebbe presto tornare sugli schermi in versione live-action grazie a una serie prodotta dai fratelli Duffer.

Lo speciale di Halloween si ispirerà inoltre per la sua parodia a It, il classico di Stephen King adattato più volte per il piccolo e grande schermo.

Per scoprire in che modo il mondo di Springfield si imbatterà nelle due iconiche creature da brividi non resta quindi che attendere.