I sette mariti di Evelyn Hugo, Jessica Chastain sarà nel film Netflix? La risposta dell'attrice

Un altro adattamento letterario si fa strada in quel di Netflix. Questa volta è il turno de I sette mariti di Evelyn Hugo, e uno dei fancast più gettonati per la sua trasposizione è quello di Jessica Chastain nei panni di un personaggio chiave della storia firmata da Taylor Jenkins Reid. Ma l'attrice sarà davvero nel film?

Annunciato lo scorso marzo, l'adattamento Netflix de I sette mariti di Evelyn Hugo ha riacceso nei fan dell'opera la speranza di vedere Jessica Chastain - una delle star più gettonate dai fancast relativi al libro - nel ruolo di Celia St. James, un'attrice e collega della protagonista.

Chastain, tuttavia, sembra aver recentemente smentito ogni suo coinvolgimento nel progetto, prima durante la stage door di A Doll's House - lo spettacolo teatrale di cui è protagonista - quando un fan le ha chiesto di firmare il libro, e poi su Twitter, come riporta anche CB. Nel primo caso, l'attrice di The Help e Molly's Game ha dichiarato di non poter firmare il volume "perché non sono nel film", e in seguito ha ulteriormente chiarito la questione.

"Mi è stato chiesto molteplici volte dai fan di firmare libri a cui non sono contrattualmente legata. Non mi sembra giusto farlo. Mi sembra di prendermi il merito per il lavoro di qualcun altro" ha spiegato l'attrice su Twitter "Tutto ciò che posso dire è che non sono coinvolta nel progetto. Ciò non significa, però, che ho letto una sceneggiatura scadente. So quanto sia grande l'entusiasmo nei confronti degli adattamenti, per cui non vedeteci ulteriori significati in quel video. Non ci sono notizie in merito a nulla se non riguardo al fatto che fino al 10 giugno sarò sul palco. Spero di vedervi a teatro per #ADollsHouse".

"Dopo anni vissuti lontano dai riflettori, la ex "divina" di Hollywood Evelyn Hugo, autentica icona della storia del cinema, è finalmente pronta a svelare la sua verità. E anche quella sui suoi sette mariti, naturalmente. Per farlo, sceglie Monique Grant, una reporter semisconosciuta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio lei? E perché proprio adesso? Si dà il caso che per la giornalista non sia proprio un gran momento: dopo pochi mesi dalle nozze il marito l'ha lasciata, e a trentacinque anni la sua vita professionale sembra già arrivata a un punto morto. L'incarico di scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l'occasione che aspettava per dare una svolta alla sua carriera" si legge nella sinossi ufficiale italiana del libro, come riportata sul sito di Mondadori "E così, nello splendido appartamento di Manhattan dell'attrice, Monique ascolta affascinata le parole di Evelyn: dagli esordi nella Los Angeles degli anni Cinquanta fino alla decisione di ritirarsi dalle scene trent'anni dopo, passando per i numerosi matrimoni, l'attrice rivela una storia di feroce ambizione, amicizia inattesa, e un grande amore proibito. Monique si sente sempre più vicina alla leggendaria star: a mano a mano che il racconto di Evelyn si avvicina alla conclusione, appare chiaro che le loro vite sono legate in modo drammatico e ineludibile".