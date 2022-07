Jessica Chastain difende Florence Pugh dalle critiche ricevute dopo la sfilata di Valentino

Jessica Chastain ha sostenuto pubblicamente Florence Pugh attraverso Instagram dopo che la star è stata criticata per aver mostrato i suoi capezzoli in un abito trasparente al Valentino Haute Couture Show.

Jessica Chastain, attraverso una storia di Instagram pubblicata questo lunedì, ha difeso Florence Pugh, che di recente è stata attaccata da una moltitudine di haters online per aver indossato un abito trasparente al Valentino Haute Couture Show a Roma lo scorso fine settimana.

"Perché è così minaccioso per alcuni uomini rendersi conto che le donne possono amare i propri corpi senza il loro permesso? Noi non vi apparteniamo", ha scritto la Chastain, 45 anni, nella sua storia di Instagram insieme a una foto della Pugh in cui la star di Midsommar - Il villaggio dei dannati si copre il petto con le dita.

Domenica, la stessa Pugh aveva scelto Instagram per rispondere agli haters che l'avevano offesa per la sua scelta stilistica: "Che fosse negativo o positivo, sapevamo tutti cosa stavamo facendo. Ero entusiasta di indossare quell'abito, non ero affatto nervosa. Non lo ero prima, durante e nemmeno ora dopo."

"Ciò che è stato interessante osservare e testimoniare è quanto sia facile per gli uomini distruggere completamente il corpo di una donna, pubblicamente, con orgoglio, affinché tutti lo vedano. Non è la prima volta e di certo non sarà l'ultima volta che una donna si sentirà dire cosa c'è che non va nel suo corpo da una folla di estranei, ciò che è preoccupante è quanto possano essere volgari alcuni di voi uomini", ha concluso Florence Pugh.