I sette mariti di Evelyn Hugo: il romanzo diventa un film Netflix

Il romanzo I sette mariti Evelyn Hugo scritto da Taylor Jenkins Reid diventerà un film Netflix.

La piattaforma di streaming ha infatti affidato a Liz Tigelaar, recentemente sceneggiatrice della serie Little Fires Everywhere, di occuparsi dell'adattamento.

Il libro ha trascorso ben 54 settimane nella classifica dei bestseller stilata dal New York Times e, quattro anni dopo la sua pubblicazione, è diventato un fenomeno su TikTok.

I sette mariti di Evelyn Hugo racconta la storia di una leggenda di Hollywood che vive da reclusa e sceglie una reporter sconosciuta, Monique Grant, per raccontare la propria storia. Evelyn ripercorre gli anni trascorsi nel mondo del cinema, la sua ascesa verso la fama e i suoi sette matrimoni, condividendo segreti incredibili e menzogne. Rimane però il mistero del motivo per cui abbia scelto Monique per la sua confessione finale.

La produzione sarà curata da Liza Chasin per 3Dot Production e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Liz Tigelaar è stata creatrice, showrunner e produttrice di Little Fires Everywhere e Casual, oltre ad aver lavorato a Life Unexpected per due stagioni.