I Play Rocky: Anthony Ippolito è Sylvester Stallone nelle prime immagini del CinemaCon

I Play Rocky, il film che racconta la realizzazione dell'iconico film con Sylvester Stallone, ha fatto il suo ingresso trionfale a Las Vegas durante la presentazione di Amazon MGM Studios alla CinemaCon.

Anthony Ippolito interpreta il giovane Stallone in questo dramma che racconta la vera storia hollywoodiana della realizzazione di Rocky: la storia di un attore sconosciuto che scommette su se stesso per diventare Rocky Balboa.

Rocky: Sylvester Stallone e Burgess Meredith sul ring

La descrizione del trailer proiettato alla CinemaCon

Il trailer mostrato durante il panel di Amazon MGM mostra Stallone (Ippolito) alle prese con la difficoltà di affermarsi come attore e che si dedica alla sceneggiatura per crearsi delle opportunità. Si inventa una storia strepitosa, ma la sua insistenza nel voler interpretare il ruolo principale lo porta a rifiutare contratti da centinaia di migliaia di dollari.

Invece, ottiene la possibilità di realizzare il film con meno di 1 milione di dollari, con il capo dello studio che spera che lui vada in ritardo sulla tabella di marcia, in modo da poterlo cacciare dal film e sostituirlo con una star di prima grandezza.

"È un film dedicato a chiunque sia mai stato abbastanza ingenuo e folle da trasformare il proprio sogno in realtà", ha dichiarato Peter Farrelly, il regista del film, presentando il trailer.

Rocky: un bel primo piano di Sylvester Stallone

Lo strepitoso successo di Rocky al box-office

Storia di outsider per eccellenza, il film originale con Stallone divenne il più grande successo al botteghino di quell'anno e si aggiudicò anche l'Oscar come Miglior film, battendo titoli del calibro di Tutti gli uomini del presidente e Taxi Driver.

Il Rocky originale ha dato vita a diversi sequel e alla serie spin-off Creed, con protagonista Michael B. Jordan, attualmente ancora in corso. Non tutto ciò che ha coinvolto il pugile dal cuore d'oro ha avuto successo, ma è senza dubbio una delle saghe più celebri di sempre.

Quando esce al cinema I Play Rocky

Diretto da Peter Farrelly, il film uscirà nelle sale americane il 20 novembre 2026, dopo una distribuzione limitata il 13 novembre; l'uscita arriva giusto in tempo per il 50° anniversario di Rocky, dato che l'originale uscì il 21 novembre 1976. Non è ancora noto quando avverrà la distribuzione in Italia.