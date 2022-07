I Mostri: il trailer del film di Rob Zombie mette al centro la storia d'amore

La versione di Rob Zombie di I Mostri ha ora un trailer che mostra nuovi dettagli dell'atteso film ispirato alla serie cult.

Nel video si scopre così che al centro della trama ci sarà la storia d'amore tra Herman Munster e Lily, seguendone il primo incontro e gli ostacoli, tra cui le perplessità di alcuni membri della famiglia, che la coppia deve superare prima di avere il proprio lieto fine. Nel trailer si vede anche la residenza di Mockingbird Lane.

I mostri, che debutterà a settembre negli Stati Uniti, è il film con Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Herman Munster, che sostiene bisogna accettare tutti a prescindere dall'aspetto e che siano mostri, Sheeri Moon Zombie è Lily Munster e Daniel Roebuck è il Nonno.

Tra gli interpreti ci sono poi Cassandra Peterson nel ruolo di Barbara Carr, Jorge Garcia, Richard Brake, Catherine Schell, e Sylvester McCoy.

Rob Zombie ha parlato in più occasioni della sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Il filmmaker ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendeva anche vampiri e licantropi.