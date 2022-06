I Mostri: il primo teaser del film diretto da Rob Zombie

I Mostri tornerà sugli schermi, di Peacock e dei cinema, grazie a un film ideato e diretto da Rob Zombie.

Il breve video mostra il passaggio dal bianco e nero al colore, svelando così il look dei protagonisti.

I mostri è il film con Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Herman Munster, che sostiene bisogna accettare tutti a prescindere dall'aspetto e che siano mostri, Sheeri Moon Zombie è Lily Munster e Daniel Roebuck è il Nonno.

Tra gli interpreti ci sono poi Cassandra Peterson nel ruolo di Barbara Carr, Jorge Garcia, Richard Brake, Catherine Schell, e Sylvester McCoy.

La serie originale è andata in onda negli Stati Uniti dal 1964 al 1966. Il regista e creatore Rob Zombie ha spiegato: "Ho fatto sembrare i colori iper-reali. Ho notato che quando gli attori erano truccati e camminavano per il set, andando a pranzo o altro, sembravano dei personaggi dei cartoni animati che avevano preso vita. Erano semplicemente così follemente colorati. Ho pensato: 'Devo illuminare il film nello stesso modo'. Sembrava tutto a volte come un cartone in live-action, ed è stato davvero emozionante".

Il filmmaker ha parlato in più occasioni della sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Rob Zombie ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendeva anche vampiri e licantropi.