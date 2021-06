I mostri: Rob Zombie annuncia il film ispirato alla popolare serie

I Mostri, la popolare sitcom degli anni '60, sarà al centro del film remake che verrà realizzato da Rob Zombie. Il regista ha infatti condiviso, pieno di entusiasmo, la notizia su Instagram svelando così il logo ufficiale del suo progetto.

Rob Zombie ha dichiarato: "Le indiscrezioni sono vere! Il mio prossimo progetto cinematografico sarà quello che sto inseguendo da 20 anni! I mostri! Rimanete sintonizzati per i dettagli eccitanti mentre le cose procedono".

Nel cast del lungometraggio, secondo le notizie che erano apparse online, dovrebbero esserci Jeff Daniel Phillips e Sheri Moon Zombie nei ruoli di Herman e Lilly Munster.

Il filmmaker ha da molto tempo condiviso la sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione in blu-ray di Munster, Go Home!. L'artista ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte. Il sito Bloody Disgusting aveva riportato la notizia che la nuova versione di The Munsters sarebbe stata realizzata per Peacock, tuttavia non c'è nessuna conferma.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendevano anche vampiri e licantropi.