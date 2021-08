I Mostri: Rob Zombie svela qualche dettaglio dei costumi dei protagonisti

I Mostri torneranno sul grande schermo grazie a Rob Zombie che ha condiviso una foto che svela qualche dettaglio del look dei costumi dei protagonisti, dopo aver pubblicato i concept art di Lily e Herman.

La pre-produzione del progetto è attualmente in corso a Budapest e il regista continua a condividere anticipazioni e informazioni.

I mostri è una delle serie più amate da Rob Zombie che ora ha scritto online: "Le cose stanno scaldandosi nel dipartimento del guardaroba qui a Budapest. Ecco dei piccoli sguardi".

I due protagonisti del film saranno Herman e Lily Munster, personaggi che verranno interpretati da Jeff Daniel Phillips e Sheri Moon Zombie.

Il filmmaker ha condiviso in più occasioni la sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Rob Zombie ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte.

Il sito Bloody Disgusting aveva riportato la notizia che la nuova versione di The Munsters sarebbe stata realizzata per Peacock, tuttavia non c'è nessuna conferma.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendeva anche vampiri e licantropi.