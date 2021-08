I Mostri: sul set ricostruita Mockingbird Lane

Le riprese del film ispirato alla serie I Mostri stanno per iniziare a Budapest e il regista Rob Zombie ha ora condiviso degli scatti che mostrano le scenografie con cui si ricrea Mockingbird Lane, la strada dove è situata la dimora dei protagonisti.

L'aggiornamento condiviso su Instagram non è il primo pubblicato dal filmmaker che da tempo svela dei dettagli del progetto ai propri fan, come concept art e dettagli dei costumi.

Rob Zombie, accompagnando gli scatti delle scenografie ideate per I mostri, ha scritto: "Mockingbird Lane ha ora una strada asfaltata. Le cose stanno andando avanti e sviluppandosi".

Il filmmaker ha parlato in più occasioni la sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Rob Zombie ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte.

Il sito Bloody Disgusting aveva riportato la notizia che la nuova versione di The Munsters sarebbe stata realizzata per Peacock, tuttavia non c'è nessuna conferma.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendeva anche vampiri e licantropi.