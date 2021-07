I Mostri: Rob Zombie svela i concept art per Lily e Herman

I personaggi della serie I Mostri torneranno sugli schermi grazie a un nuovo film di Rob Zombie e il regista ha ora condiviso online i concept art di Lily e Herman.

Le immagini pubblicate online dal filmmaker mostrano il design degli indumenti che i due protagonisti indossano per andare a dormire, svelando però qualche dettaglio dell'approccio scelto per la nuova versione degli iconici personaggi.

Rob Zombie cercava da oltre 20 anni di realizzare la propria versione della storia raccontata nella famosa serie I mostri e in precedenza aveva mostrato i dettagli relativi alla costruzione della casa della famiglia al centro della trama.

I due protagonisti di cui sono stati rivelati i dettagli del look, Herman e Lily Munster, saranno interpretati da Jeff Daniel Phillips e Sheri Moon Zombie.

Il filmmaker ha condiviso in più occasioni la sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Rob Zombie ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte. Il sito Bloody Disgusting aveva riportato la notizia che la nuova versione di The Munsters sarebbe stata realizzata per Peacock, tuttavia non c'è nessuna conferma.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendevano anche vampiri e licantropi.