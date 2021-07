I molti santi del New Jersey: il trailer e il poster italiano del film prequel della serie I Soprano

Trailer e poster italiano per I molti santi del New Jersey, prequel de I Soprano in uscita prossimamente al cinema con Warner Bros.

Warmer Bros. ha Svelati trailer e poster italiano de I Molti Santi del New Jersey della New Line Cinema, atteso prequel della pluripremiata serie HBO I Soprano in uscita al cinema prossimamente.

Il film è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark (New Jersey) e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

I molti santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del premio Tony, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, con il vincitore dell'Emmy, Ray Liotta e la candidata all'Oscar Vera Farmiga.

Alan Taylor, che ha vinto un Emmy per la regia de "I Soprano", ha diretto il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase, e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase. La produzione è di Chase e Konner mentre Michael Disco, Richard Brener, Nicole Lambert e Marcus Viscidi sono i produttori esecutivi.

La squadra creativa di Taylor che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Kramer Morgenthau, lo scenografo Bob Shaw, il montatore nominato all'Oscar Christopher Tellefsen e la costumista Amy Westcott.

I Molti Santi del New Jersey è stato girato tra il New Jersey e New York, e nel film sono presenti diversi personaggi famosi della serie originale che ha ispirato il film. Andata in onda per sei stagioni, la serie I Soprano - ampiamente considerata come una delle più grandi e influenti serie drammatiche televisive di tutti i tempi - è stata premiata con 21 Primetime Emmy Award, cinque Golden Globe e due Peabody Award, solo per citare alcuni riconoscimenti.