I Soprano: l'autore David Chase al lavoro su una nuova serie dopo 15 anni

L'autore televisivo è al lavoro sul suo primo progetto a 15 anni di distanza dalla messa in onda del controverso finale de I Soprano.

Il creatore de I Soprano David Chase e la regista di A Teacher Hannah Fidell stanno sviluppando un nuovo show per FX.

Secondo quanto riportato, FX ha ordinato l'episodio pilota di questo progetto ancora senza titolo, basato su una sceneggiatura di Fidell che ha "reso più contemporaneo" un copione mai prodotto scritto da Chase.

Nello specifico, la sceneggiatura di Fidell è una "rivisitazione contemporanea" dell'originale di Chase. I due saranno accreditati come co-sceneggiatori e co-creatori, mentre Fidell dirigerà l'episodio pilota. Se il progetto verrà approvato da FX, si tratterà della prima nuova serie di Chase dopo la conclusione de I Soprano, che ha vinto 21 Emmy Awards ed è ampiamente considerata una delle migliori serie televisive di sempre.

Al momento non sono disponibili dettagli sulla trama e non è ancora stata fissata una data per l'inizio delle riprese dell'episodio pilota. Fidell è attualmente sotto contratto con FX, mentre Chase è sotto contratto con Warner Bros. Discovery. Nicole Lambert della Chase Films sarà produttrice esecutiva, mentre FX Productions produrrà la serie.

I Soprano, David Chase: "Ho usato Don't Stop Believin' nel finale perché la troupe odiava quella canzone"

Chase ha scritto e prodotto I molti santi del New Jersey, film ambientato prima degli eventi de I Soprano. Tra le altre serie televisive ricordiamo The Rockford Files, Kolchak: The Night Stalker e Northern Exposure. Proprio a proposito del film prequel de I Soprano, Chase aveva duramente criticato l'uscita su HBO Max anziché nelle sale.